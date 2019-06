Jo ehdokasasettelu painottuu hyvätuloisiin, muistuttaa tutkija – eduskunta tuskin koskaan on kansa pienoiskoossa

Ei mikään yllättävä tieto

"Eduskuntaan on vähävaraisen vaikea päästä."

- Siinä se. Kiteytettynä yhteen lauseeseen. Tosin on toinenkin tapa yrittää. Naisella se on misseys yms vastaava, miehellä joku äijämäinen törmäily - siis medianäkyvyys.



"– Ei ole kauhean todennäköistä, että eduskunta olisi kansa pienoiskoossa, sanoo Karimäki.... – Moni suomalainen äänestää itseään korkeammin koulutettua ehdokasta."

- Siitä huolimatta edustajan olisi syytä pitää mielessään miksi on paikalla ja kuka tai ketkä hänet sinne valitsivat. Usein unohtuu.



"Vasemmistoliiton uudet kansanedustajat tienasivat eniten palkkaa kolmen vuoden aikana. Seuraavaksi eniten ansaitsivat kokoomuksen ja sdp:n uudet kansanedustajat."

- Tämä ei auennut millään tavalla. Miksi?

Minä luulin, että edustajien palkat ovat tasa-arvoisia.



Haluatko käyttää Olet kirjautuneena yritystunnuksella. Yritystunnuksella ei voi osallistua keskusteluihin. TS:n verkkokeskustelun säännöt Kirjoita vastaus viestiin TS:n verkkokeskustelun säännöt Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Uudet näkökulmat keskustelussa vievät asioita eteenpäin. Siksi Turun Sanomat kannustaa verkkosivuillaan aktiiviseen ja rakentavaan keskusteluun. Verkkokeskusteluun osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä (jonka pääset tekemään tästä). Rekisteröityminen ei edellytä lehden tilaamista. Keskusteluun voit kirjoittaa omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Suosittelemme oman nimen käyttöä, sillä on arvokasta seistä mielipiteidensä takana. Ole kriittisenäkin kohtelias ja kunnioita muita. Epäasiallinen käytös estää osallistumisen keskusteluun. Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä, ja julkaisusta päättää toimitus. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda äläkä kiroile. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Tekstin yhteyteen voi liittää teemaan liittyviä asiallisia linkkejä, jotka toimitus tarkistaa ennalta. Mainoksia emme julkaise. Verkon keskustelut ovat osa Turun Sanomien sisältöä, josta olemme vastuussa. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.