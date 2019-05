Hallitusohjelma valmistuu tänään, mutta hallitus vasta päivien päästä – Tällaiset askeleet ovat vielä käymättä

Petteri Lindholm

Helsinki

Säätytalolla käydään viimeisiä neuvotteluja hallitusohjelmasta demarien, keskustan, vihreiden, rkp:n ja vasemmistoliiton kesken.

Neuvotteluja vetävä Antti Rinne (sd) sanoi Säätytalolle saapuessaan, että hallitusohjelma on valmis tänään.

– Tänään on ainakin (hallitus)ohjelman suhteen viimeinen päivä, Rinne kommentoi.

Viikonloppuna on Rinteen mukaan tarkoitus sopia ministerisalkkujen jaosta puolueiden kesken.

Onko hallitus sitten viimein kasassa?

Ei ole, vaan edessä on vielä monta askelta.

Kun hallitusohjelma on kasassa, on puolueiden ensi töikseen hyväksyttävä sen sisältö.

Puolueiden päättävät elimet pääsevät hyväksymään hallitusohjelmaa luultavasti vasta sitten, kun koko ohjelma on julkistettu.

Hallitusta muodostavan Rinteen perjantaiaamun kommenttien perusteella ohjelmasta kerrotaan julkisuuteen viikonlopun jälkeen.

Vasemmistoliitto on kertonut, että puolue pyytää hyväksynnän hallitusohjelmasta vielä kaikilta 11 000 jäseneltään suuntaa-antavassa äänestyksessä.

Puolueen jäsenistöllä on ilmeisesti kaksi vuorokautta aikaa äänestää.

Ennen hallituksen syntymistä hallituspuolueiden kesken istutaan vielä seminaari, jonka on tarkoitus kestää kaksi päivää.

– Kun ohjelma on valmis, pidämme kahden päivän seminaariosuuden, johon eduskuntaryhmät tulevat mukaan, ja sillä varmistetaan se, että jokainen hallituspuolueiden kansanedustaja on selvillä, mitä on sovittu, ja on valmis viemään niitä eteenpäin, Rinne kertoi viime viikolla.

Jos hallitusohjelma julkistetaan alkuviikosta kuten Rinne perjantaiaamuna sanoi, seminaari pidetään seuraavien päivien aikana.

Näillä askeleilla hallitus voi olla kasassa ensi viikon loppupuolella.

Mahdollista on myös, että hallituksen muodostaminen venyy vielä sitä seuraavalle viikolle.

Kun ministerisalkut on jaettu puolueiden kesken ja hallitusohjelma hyväksytty, eduskunta äänestää hallituksen luottamuksesta.

Sitä ennen presidentti antaa eduskunnalle tiedon pääministeristä.

Eduskunnan hyväksynnän jälkeen presidentti nimittää pääministerin ja muut ministerit. Samalla nykyisen hallituksen eli toimitusministeristön ministereille myönnetään ero.

Ensi töikseen hallitus sopii ministerivaliokuntien kokoonpanot, ministerien sijaiset ja samoissa ministeriöissä istuvien ministerien työnjaon.

Uudella hallituksella on nopeasti edessään EU-tehtäviä, kun Suomi aloittaa EU:n puheenjohtajamaana 1. heinäkuuta.

