Tuomiot törkeissä eläinsuojelurikoksissa ovat lieviä, ja tuomioistuinten tulkinta törkeänä pidettävästä eläinsuojelurikoksesta vaihtelee, osoittaa Itä-Suomen yliopistossa tehty tutkimus.

Eläinsuojelurikoksista Itä-Suomen yliopistossa väitellyt tutkija Tarja Koskela analysoi tutkimuksessaan 70 tuomiota, joissa tekijää oli syytetty törkeästä eläinsuojelurikoksesta.

Syytetyistä lähes puolet oli tuomittu syytteestä poiketen pelkästään tavallisesta eläinsuojelurikoksesta.

­– Tuomioistuimilla ei näyttänyt olevan yhtenäistä käsitystä siitä, minkälainen teko täyttää törkeän eläinsuojelurikoksen tunnusmerkistön, Koskela toteaa yliopiston tiedotteessa.

Rikoslain mukaan eläinsuojelurikos katsotaan törkeäksi kolmella eri perusteella. Teko on törkeä ensinnäkin silloin, kun se on tehty erityisen raa’alla tai julmalla tavalla.

Teko on törkeä myös silloin, kun teon kohteena on huomattavan suuri määrä eläimiä tai teolla tavoitellaan huomattavan suurta taloudellista etua. Lisäksi teon on oltava kokonaisuudessaan törkeä. Näiden kriteerien tulkinta näytti vaihtelevan tapauksittain.

– Esimerkiksi joissain tapauksissa 13 nautaa katsottiin olevan huomattavan suuri määrä eläimiä ja toisessa tapauksessa 27 kissaa 60 neliömetrin asunnossa ei täyttänyt huomattavan suuren eläinmäärän perusteita. Myöskin se, milloin tekoa pidettiin erityisen raakana tai julmana vaihteli, Koskela havainnollistaa.

Törkeistä eläinsuojelurikostuomiosta lähes neljäsosa oli annettu Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Yli puolet tuomioistuimista ei ollut antanut ainuttakaan tuomiota törkeästä eläinsuojelurikoksesta.

Törkeä eläinsuojelurikos lisättiin rikoslakiin 1.3.2011. Siitä on rikoslain mukaan tuomittava aina vankeutta. Tutkimuksen mukaan ainoastaan viisi prosenttia vankeusrangaistuksista oli tuomittu ehdottomina. Syynä oli tekijän aikaisempi rikoshistoria.

Ehdollisena vankeutena tuomittujen rangaistusten pituus vaihteli. Keskimääräinen vankeusrangaistus oli noin seitsemän kuukautta.

Eläintenpitokielto määrätään lähes poikkeuksetta, mutta ne ovat usein lyhyitä.