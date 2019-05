Tulli tutkii yhtä suurinta nuuskan salakuljetustapausta – pääkaupunkiseudulle yli 2 200 kiloa nuuskaa

Tulli epäilee suomalaismiesten salakuljettaneen Suomeen yli 2 200 kiloa nuuskaa ja välttäneen valmisteveroja lähes 850 000 euroa. Salakuljetusrikoksesta epäillään kahta pääkaupunkiseudulta kotoisin olevaa noin 30-vuotiasta miestä. Tullin esitutkinnan mukaan nuuskaa on salakuljetettu yli 30 eri kerralla Ruotsista Suomeen viime kesästä alkuvuoteen 2019.

Miesten epäillään salakuljettaneen edelleenmyytäväksi yhteensä yli 2 200 kiloa Pohjois-Ruotsissa sijaitsevasta nuuskakaupasta ostamaansa nuuskaa.

Tullin esitutkinnan mukaan nuuskan salakuljettamiseen on käytetty epäiltyjen omia, vuokrattuja ja autoliikkeestä koeajossa olevia autoja. Esitutkinnassa on selvinnyt, että salakuljetettua nuuskaa on levitetty jälleenmyyjille ja kuluttajille pääasiassa pääkaupunkiseudulla. Nuuskan levityksessä on käytetty muun muassa sosiaalista mediaa.

Tulli paljasti epäiltyinä olevat miehet, ja heidät otettiin kiinni nuuskan salakuljetusmatkan päätteeksi tammikuussa 2019. Tulli takavarikoi miesten käyttämästä autosta nuuskaa noin 150 kiloa.

Tulli tutkii tapausta kahden päätekijäksi epäillyn osalta törkeänä veropetoksena ja salakuljetuksena. Nuuskaa tilanneita henkilöitä epäillään törkeästä veropetoksesta ja veropetoksesta sekä salakuljetuksesta. Vältettyjen valmisteverojen määrä on yhteensä noin 850 000 euroa. Nuuskakauppaan liittyvän rahaliikenteen osalta Tulli on tutkinut myös useita rahanpesurikoksia.

Tapauksen esitutkinta on valmistumassa ja se siirtyy lähiaikoina syyteharkintaan Lapin syyttäjänvirastoon.