Hallitusohjelmaa varjostaa yhä synkkenevä talous – Rinne lupaa tarvittaessa vastasyklistä eli elvyttävää politiikkaa

Helsinki

Kirsi Turkki

Hallituksen muodostaja Antti Rinne (sd) kasaa viiden puolueen hallitustaan yhä synkkenevien talouslukujen valossa. Suomen bruttokansantuotteen nousu hyytyi ensimmäisellä neljänneksellä toisin kuin ennakkotiedot olivat antaneet ymmärtää.

Danske Bankin ekonomistin Pasi Kuoppamäen mukaan yksityinen kulutus suorastaan supistui. Syynä pidetään erityisesti autokaupan huonoa menekkiä.

Rinne kertoi tiistaina, että uuden hallituksen ei tarvitse ottaa lisää velkaa normaalin noin kahden prosentin talouskasvun olosuhteissa.

Puheenjohtajat kokoontuivat keskiviikkona Säätytalon neuvotteluihin alkuiltapäivästä. Media hiillosti Rinnettä siitä, onko realismia mitoittaa hallitusohjelma kahden prosentin talouskasvulle. Rinne vetosi valtiovarainministeriön arvioihin.

– Neuvottelut ovat alun perinkin perustuneet valtiovarainministeriön arvioon Suomen taloudesta ja Euroopan taloudesta.

Jos normaali kasvu jatkuu, niin tilanne on tasapainossa 2023.

Rinteen mukaan lähtökohta on se, että lisävelan otto pysähtyy hallituskauden aikana.

– Jos normaali kasvu jatkuu, niin se tulee menemään näin. On myös todettu näin, että teemme vastasyklistä eikä myötäsyklistä politiikkaa. Meillä on pelimerkit olemassa sitäkin varten.

Vastasyklinen politiikka tarkoittaa elvyttämistä. Hallitusneuvotteluissa ollaan päättämässä reippaista pysyvien menojen lisäyksistä sekä erityisesti ratoihin ja teihin investoinneista, joiden vaikutus olisi elvyttävä.

Normaalia kasvua on Rinteen mukaan hieman vaikea määritellä.

– Noin kaksi prosenttia, hän totesi.

Valtiovarainministeriö arvioi huhtikuussa, että Suomen bruttokansantuote kasvaa 1,7 prosenttia vuonna 2019.

Rinne ei puoliltapäivin osannut sanoa, saadaanko hallitusohjelma valmiiksi tänään. Osa työryhmistä on saanut työnsä valmiiksi, osa ei.

– Muutamista työryhmistä on tullut tekstiviesti, että homma on selvä. Tiedän, että joissakin ryhmissä on vielä ratkottavaa.

Tiistaina Rinne kertoi, että työryhmien työn takarajana oli tiistai-ilta kello 22. Takarajassa ei ole kuitenkaan pysytty.

Puheenjohtajilla on jäljellä noin kymmenkunta kiistakysymystä. Niille ei ole ehditty tehdä mitään, koska nykyinen pääministeri, keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä oli tiistain Brysselissä valtionpäämiesten kokouksessa.