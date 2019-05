Sikojen parissa työskentelevien suojauduttava MRSA-tartunnalta – bakteeri yleistynyt tuotantosioilla

Työterveyslaitos varoittaa sikojen kanssa työskenteleviä MRSA-bakteerista, joka on yleistynyt tuotantosioilla Suomessa. Sikoja työkseen käsittelevien on suojauduttava tartunnalta.

MRSA voi tarttua eläimestä ihmiseen ja ihmistestä eläimeen. Kyseessä on stafylokokki-bakteeri, joka on tullut vastustuskykyiseksi antibiooteille ja siksi sen leviäminen on estettävä.

Tartunta voi tapahtua kosketuksesta sekä pintojen, vaatteiden, jalkineiden tai ilman välityksellä. Bakteeri säilyy pitkään elossa pölyssä ja sikaloissa leijuu usein runsaasti pölyä ilmassa.

Myöskään muita kotieläimiä ei saa päästää tuotantoeläintiloihin, sillä ne voivat saada sikalassa MRSA-tartunnan ja tuoda bakteerin mukanaan kotiin.

Kypsennetyn lihan käsitteleminen ja syöminen on turvallista.

MRSA ei aiheuta terveelle ihmiselle vakavaa sairautta, mutta jos MRSA pääsee yleistymään esimerkiksi sairaaloissa, antibioottihoito vaikeutuu. Jos MRSA-bakteeri pääsee haavaan tai rikkoutuneelle iholle, se voi aiheuttaa ihotulehduksen tai paiseen.

Toistaiseksi MRSA-infektioiden hoitoon löytyy antibiootti, mutta antibiootit eivät ole samoja, joita käytetään muiden stafylokokki-infektioiden hoitoon. Stafylokokin tai MRSA:n oireettomat kantajat eivät tarvitse hoitoa.