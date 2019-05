Suomen Pankin ex-pääjohtaja Erkki Liikanen kutsuttiin Bilderberg-kokoukseen – Huippuvaikuttajien tapaamisesta tihkuu tietoa julkisuuteen vain vähän

Jussi Orell

Suomen Pankin entinen pääjohtaja ja ex-komissaari Erkki Liikanen on kutsuttu tämänvuotiseen Bilderberg-kokoukseen. Nelipäiväinen kokous käynnistyy Montreux'n kaupungissa Sveitsissä torstaina.

Kokouksen asialistalla ovat muun muassa ilmastonmuutos, kyberuhat, Venäjän ja Kiinan rooli sekä brexit ja Euroopan tulevaisuus. Kokouksessa käsitellään lisäksi talouskysymyksiä. Päätöksiä Bilderberg-ryhmässä ei tehdä, vaan tilaisuudet ovat luonteeltaan taustatapaamisia.

Liikanen on ollut kutsuttujen joukossa aiemminkin. Kokoukseen osallistuu tänä vuonna noin 130 osanottajaa yli 20 maasta. Osanottajissa on tunnettuja talouselämän, politiikan, tiedemaailman ja median vaikuttajia. Järjestäjien mukaan osallistujista keskimäärin noin neljännes on poliitikkoja.

Osallistujalistan mukaan Liikanen on ainoa suomalaisedustaja tämän vuoden kokouksessa.

Bilderberg-tapaamisia on järjestetty vuodesta 1954 lähtien. Tapaamisten viralliseksi tavoitteeksi kuvaillaan ajankohtaisista kysymyksistä keskustelemisen lisäksi Euroopan ja Pohjois-Amerikan välisen dialogin syventäminen.

Koska keskustelut käydään niin sanotuilla Chatham House -säännöillä, niiden sisällöstä tihkuu tietoa julkisuuteen vain vähän. Sääntö tarkoittaa sitä, että osallistujat saavat käyttää esitettyjä tietoja, mutta eivät paljastaa tiedon esittäjää eikä hyödyntää tietoa niin, että se voidaan yhdistää esittäjäänsä. Tiedotusvälineitä ei päästetä seuramaan kokouksia, mikä osaltaan on taannut kiinnostuksen kokousta kohtaan.

Viime vuoden kokous järjestettiin Italian Torinossa.