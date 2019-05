Jukka Jalonen jää ainakin vielä vaille patsasta Helsinkiin – Kansanedustaja Kärnän lennokas ehdotus kaatuu kaupungin patsasohjeistukseen

Huippuvalmentaja Jukka Jalonen on luotsannut Suomen jääkiekkomaajoukkueen maailmanmestaruuskullalle jo kahdesti, ja nyt hänelle halutaan tunnustusta saavutuksistaan.

Taru Horsma-aho

Helsingin kaupunki ei innostu kansanedustaja Mikko Kärnän (kesk) esityksestä pystyttää patsas leijonien kultavalmentajalle Jukka Jaloselle Helsinkiin.

– Jalonen on nyt luotsannut Suomen joukkueen kaksi kertaa mestaruuteen ja tämän vuoden saavutus oli jotain sellaista, ettei se saa koskaan unohtua, Kärnä sanoo tiedotteessaan.

Kärnän mukaan Suomi lähti maailmanmestaruuskilpailuihin altavastaajana ja saapui kotiin voittajana. Kansanedustaja pitää voittoa mitä suurimmissa määrin Jalosen ansiona ja kutsuu tämän valmennustyötä määrätietoiseksi ja taitavaksi.

Hän ehdottaa patsasta rakennettavaksi Helsingin kauppatorille.

Kärnän ehdotus voi kerätä kannatusta jääkiekkokansan keskuudessa, mutta patsaan rakentaminen kauppatorille on siitä huolimatta epätodennäköistä.

Helsingin kaupunki voi palkita ja muistaa helsinkiläisiä henkilöitä merkittävistä urheilusaavutuksista. Muistamisia koskevat omat ohjeistuksensa.

– Helsingin kaupungin periaatteena on, että henkilöille ei pystytetä patsaita heidän elinaikanaan, kertoo Hanna Isbom, Helsingin kaupungin apulaispormestarin Nasima Razmyarin avustaja.

Kärnällä on voittohumussa ollut todennäköisesti myös hieman pilkettä silmäkulmassa patsasvaatimusta laatiessaan.

– Olisi perusteltua, että jatkossa kiekkokansan kansanjuhlissa voitaisiin kiipeillä Havia Amandan patsaan lisäksi myös Jukka Jalosen patsaalle, Kärnä päättää tiedotteensa.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Riihimäen kaupunginjohtaja Sami Sulkko kertoo, että kaupunki aikoo osoittaa oman kunnioituksensa Jaloselle, joka on Riihimäeltä kotoisin.

– Jalonen on tärkeä toimija Riihimäellä. Hän on ollut mukana niin käsipallossa kuin jääkiekossakin. Maailmanluokan valmentaja, joka on kautta historian saanut referenssit, joita muita valmentajilla ei ole, Sulkko sanoo.

Sulkon mukaan kaupunki tulee todennäköisesti järjestämään onnittelutilaisuuden Jaloselle, mutta ei vielä paljasta, millä muulla tavoin Jalosta tullaan muistamaan.

– Parhaillaan selvitetään eri vaihtoehtoja. Voin sanoa, että varmuudella tullaan noteeraamaan jollain tavalla, mutta enempää asiasta en voi vielä kommentoida, sanoo kaupunginjohtaja.

Jalonen on toiminut valmentajana 1990-luvulta saakka. Hän on ehtinyt valmentaa muun muassa Tampereen Ilvestä, Rauman Lukkoa ja Helsingin Jokereita.

Hän on toiminut Suomen jääkiekkomaajoukkueen apuvalmentajana vuosina 2007–2008, ja päävalmentajana vuosina 2008–2013 sekä vuodesta 2018.

Suomi voitti jääkiekon maailmanmestaruuskultaa Jalosen valmennuksessa sekä 2011 että eilen pelatussa ottelussa.

Ensimmäisen MM-kultansa Suomi voitti 1995.

Juttua päivitetty 27.5.2019. Tarkennettu Helsingin kaupungin kantaa patsaisiin.