Brexit-meppi Alametsä: Jokelan koulusurma pysäytti - menetin tragediassa ystäväni

Vihreiden eurovaaliehdokas Alviina Alametsä yllättyi sunnuntai-iltana positiivisesti.

Hän keräsi hulppean äänisaaliin eli 13 650 ääntä. Tämä tarkoittaa, että hän sai niin sanotun brexit-paikan eli nousee parlamenttiin, mikäli Britannia eroaa unionista.

Alametsä suhtautuu auki olevaan tilanteeseen maltillisesti.

– Katsotaan, mitä tapahtuu. Aika moni on ennakoinut, että brexit toteutuu, mutta maailmanpolitiikan ja kansainvälisen politiikan taustoja opiskelleena tiedän, miten epävarmaa se voi olla.

Muutto tarvittaessa Brysseliin sujuu, jos käsky käy lähteä parlamenttiin.

– Muuttoa saati asuntoa en tietenkään ole ajatellut, katsotaan tilanne sitten syksyllä.

Alametsällä on takanaan rankat kokemukset koulumaailmasta. Rankimmat, mitä voi kuvitella.

Hän oli 15-vuotias ja yhdeksäsluokkalainen Jokelan yläasteella vuonna 2007 marraskuuta, kun hieman ennen keskipäivää Jokelan koulukeskuksessa Tuusulassa tapahtui aseellinen hyökkäys.

Koulun oppilas Pekka-Eric Auvinen ampui koulun sisätiloissa pienoispistoolilla useita henkilöitä kohti. Suomen historian ensimmäisessä koulusurmassa sai surmansa yhdeksän henkilöä.

– Olin tuolloin paikan päällä. Menetin iskussa ystäväni, Alametsä kertoo tapahtumista.

Nyt tuosta iskusta on kulunut pian 12 vuotta.

Alametsä kertoo, että järkyttävä tapahtuma on toki edelleen mielessä ja se nousee pintaan aika ajoin.

– Noiden tapahtumien myötä olen ainakin osittain nykyisessä työssäni ja politiikassa.

Alametsä toimii projektipäällikkönä Mielenterveyspoolissa, joka on katto-organisaatio useille mielenterveysjärjestöille. Poolin tavoite on vaikuttaa poliittisesti mielenterveyspotilaiden hyvinvointiin ja asemaan. Poolista on valmisteltu muun muassa terapiatakuun nimellä kulkevaa jo julkaistua kansalaisaloitetta, joka on täydessä käynnissä.

– Aloin silloin nuorena miettiä inhimillisyyttä ja siten, miten väkivaltaa ja tämän kaltaisia tapahtumia voisi estää. Ensin ajattelin hoitoalaa, mutta olen enemmänkin lukutoukka ja nörtti-tyyppi, joten hain lukemaan yliopistoon.

Alametsä valmistui ylioppilaaksi Jokelan lukiosta vuonna 2011. Seuraavaksi hän aloitti opinnot Helsingin yliopistossa ja valmistui valtiotieteen kandidaatiksi vuonna 2014 pääaineenaan maailmanpolitiikan tutkimus.

Aiemmin hän on ollut jo aktiivisesti mukana opiskelijapolitiikassa.

Alametsä oli ehdolla eduskuntavaaleissa vuonna 2015, mutta ei tullut valituksi. Vuoden 2017 kuntavaaleissa hän ponkaisi 1 621 äänellä Helsingin kaupunginvaltuustoon.

Hän toimi myös vihreiden turvallisuuspoliittisen ryhmän puheenjohtajana pari vuotta ja johti syksyllä 2016 puolueen ulko- ja turvallisuuspoliittisen linjapaperin valmistelua.

Alametsällä on sukujuuria Pohjois-Suomessa ja hän on syntynyt Tampereella.

– Käyn edelleen sukuloimassa muun muassa Puolangalla. Viime kesänä tein pitkin reissun Kilpisjärvelle asti. Lapin luonto on ainutlaatuinen ja yllättää minut kerta toisensa jälkeen.

Erityisen rakas on Hepoköngäs Puolangalla.

– Sitä pitäisi saada tunnetummaksi.

Luonnossa liikkumisen lisäksi hän harrastaa maalausta ja kulttuuria.