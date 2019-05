Kommentti: Riittääkö alkava viikko neuvottelijoille? Hallitusohjelman aikataulu voi herkästi lumpsahtaa kesäkuun puolelle

Anita Simola

Hallitusneuvotteluja on käyty pian kolme viikkoa. Neuvotteluja vetävän Antti Rinteen (sd) paalutus siitä, että hallitusohjelma olisi ollut valmiiksi nyöritetty viime viikon perjantaina eurovaalien aatonaattona, valui hiekkaan.

Hiekka kellossa uhkaa valua edelleen, sillä neuvotteluissa mukana olevat keskustan lähteet arvioivat, että tiukkaa tekee tämäkin viikko.

– Kyllä meillä on aika paljon tekemistä. Saa nähdä, riittääkö tämä viikko kaikkiin ratkaisuihin, kerrotaan.

– Taitaa mennä kesäkuun puolelle, arvioi toinen lähde.

Viikolle osuu myös helatorstai ja ainakaan toistaiseksi puoluejohtajat eivät ole päättäneet, onko tuo päivä vapaa, vai neuvotellaanko silloin.

Vaikka sunnuntai-iltana jännitettiin eurovaalien tulosta ja jääkiekon MM-loppuottelua, niin hallituskeskusteluihin löytyi aikaa.

Moni on uumoillut, että keskustaa ei saa nyt pois Säätytalolta kulumallakaan, kun hallitus pääsi sopuun maakuntamallista. Siinä määritellään, että Suomi saa 18 maakuntaansa aivan kuten keskusta on pitkään halunnutkin.

Puoluelähteistä korostetaan, ettei yhden kynnyskysymyksen läpimeno vielä kesää tee. Yksi on saatu maaliin, mutta yhdeksän on vielä jonossa. Suuret veroihin, talouteen, ja työllisyyteen liittyvät linjaukset ovat vielä pöydällä.

Keskustan linjaus on, että talous- ja työllisyyskehitystä on jatkettava niin, että työllisyysaste on 75 prosenttia, ja että julkinen talous ja kuntatalous ovat tasapainossa vuonna 2023.

Näihin tavoitteiseen on monen muun helppo yhtyä, mutta miten niihin päästään, se onkin toinen juttu.

Yksi vääntö on edessä yrittäjyydestä. Keskusta kynnyskysymys on, että yrittäjien ja yritysten verotusta ei saa kiristää.

Oma lukunsa on maatalous. Paljonko muut mukana olevat puolueet eli sdp, vihreät, vasemmistoliitto ja rkp ovat valmiita jakamaan huolen maatalouden kannattavuudesta.

Moni keskustalainen katsoo, että sopu maakuntamallista oli pelkästään Rinteen julkisuustemppu, eräänlainen koukku, jolla saatiin aikaan tunnelma, että neuvottelut etenevät hyvää vauhtia. Aikataulukin oli tarkasti soviteltu. Hyviä uutisia hiukan ennen eu-vaaleja.

Keskustaväen kriittisyys ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei se uskoisi ohjelman valmistumiseen.

– Joka päivä tehdään töitä ja tosissaan. Aika näyttää, mihin päästään, todetaan.

Ainakaan toistaiseksi puolue ei ole alkanut lepsuilla tavoitteissaan, eikä siihen olisi varaakaan.

Puolue-elimet antoivat siunauksensa hallitusneuvotteluihin lähdölle tiukoin reunaehdoin. Kynnyskysymysten on täytyttävä, ei vain muutama, vaan kaikki kymmenen.

Jos hallitusohjelma putkahtaa ulos, niin sen jälkeen päätös hallitusvastuusta siirtyy eteenpäin. Keskustan sääntöjen mukaan puoluevaltuusto päättää yhdessä keskustan eduskuntaryhmän kanssa osallistumisesta hallitusvastuuseen.

Puoluevaltuustoon kuuluu 135 jäsentä eri puolilta Suomea.