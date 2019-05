Keskustan vaalivalvojaisissa otettiin iisisti – Yhden mepin pudotus oli odotettu

Puoluejohto ei hätkähtänyt viidettä sijaa. Rehula: Neljä puoluetta on kasassa ja niiden erot ovat aika pienet

Anita Simola

Helsinki

Keskustan vaalivalvojaisissa eurovaalien tulos ei aiheuttanut suuria tunteenpurkauksia, eikä yllätystä.

Väki oli kuunnellut ennakkopuheita ja kannatusmittauksia herkin korvin. Yhden parlamentaarikon pestin menetys oli odotettu.

Puolue menetti kolmesta mepistä yhden. Läpi ovat menossa nykyinen europarlamentaarikko Elsi Katainen sekä uutena Mauri Pekkarinen, joka kokosi komean äänisaaliin.

Puolueen puheenjohtaja Juha Sipilä kuvaili tulosta illalla näin:

– Aika lailla odotusten raameissa tämä on, kun ajatellaan ennakko-odotuksia, hän toteaa viitaten eduskuntavaalien tulokseen ja kannatusmittauksiin.

Sipilä jatkoi, että tuloksesta näkyy ehdokkaiden iso henkilökohtainen panos vaalityöhön.

– Osa on jo syksystä lähtien valmistautunut vaaliin.

Pekkarisen iso äänimäärä ei ollut Sipilälle yllätys.

– Kentällä oli käsin kosketeltavissa se, että puolueen peruskannattajat lähtevät liikkeelle. Pekkarisella on ylivoimainen kokemus, niin kyllähän se näkyy hänen äänimäärässään.

Puolueen kannatus on putoamassa edellisistä eu-vaaleista kuutisen prosenttia.

Sipilä myöntää, että yleispoliittinen tilanne vaikuttaa kannatukseen ja lisäksi se, että vaalit olivat niin lähellä toisiaan.

Illan mittaan selvisi, että keskusta putoaa kannatusluvuissa viidenneksi suurimmaksi puolueeksi eurovaaleissa. Aiemmin vaali-iltana keskusta sinnitteli neljän suurimman puolueen ruudukossa. Puoluejohto ei pudotuksesta hätkähtänyt.

Varapuheenjohtaja Juha Rehula totesi, että eduskuntavaaleissa nähtiin jo selkeä viesti siitä, että kolmen suuren aika on ohi ainakin joksikin aikaa.

– Kun katsoo prosenttilukuja, niin neljä puoluetta on aika samassa kasassa. Kokoomus on selkeästi suurin, mutta erot sdp:n, vihreiden, perussuomalaisten ja keskustan välillä on aika pienet. Jos puolue pystyy saamaan kaksi parlamentaarikkona äänestystuloksen ollessa selvä, niin näissä oloissa tämä on siedettävä tulos.

Hän muistuttaa, että jos katseli gallupeja, niin niiden mukaan keskusta oli musertumassa ja perussuomalaiset olivat marssimassa ennätysnäkemättömään voittoon.

– En väheksy tulosta, ne ovat taulussa ja niiden mukaan eletään, mutta en näe tilanteessa dramatiikkaa. Oleellista on, että saamme kaksi edustajaa.

Keskusta puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen sai vastailla sosiaalisessa mediassa kiertävään viestiin.

Siinä muistutetaan ja vertaillaan, että Suomi voitti jääkiekon maailmanmestaruuden vuonna 1995 ja 2011. Molemmat vuodet olivat vaalivuosia ja kummallakin kertaa keskusta oli saanut kevään vaaleissa rökäletappion.

Nyt sivustolla ihmetellään leikkisästi, että mitä jos tällä kertaa käy samoin. Keskustan tulos eduskuntavaaleissa oli historiallisen huono. Tietääkö se sitä, että Suomi saa kultaa?

– Ajattelen niin, että tänä keväänä keskusta on hoitanut oman leiviskänsä ja hoitakoot leijonat nyt omansa tänä iltana ja Suomelle maailmanmestaruuden. Vuonna 2023 toivomme, että voimme kääntää tilanteen.

Pirkkalainen arvioi, että EU-vaalit ovat ehdokasvetoiset. – Moni äänestää omaa suosikkiaan.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen totesi Lännen Medialle, että vaalikentillä on ollut hiukan vaikeuksia saada aikaan vaalitunnelmaa.

– Sama homma on kuulemma ollut muillakin puolueilla. Eduskuntavaalit ja eurovaalit ovat liian lähekkäin toisiaan tänä keväänä. Tällainen tilanne on kerran 20 vuodessa ja nyt se sattui tälle vuodelle, hän toteaa.