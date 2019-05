Kokoomus nousi suurimmaksi puolueeksi ennakkoäänissä – Nämä ehdokkaat ovat nousemassa europarlamenttiin

Lännen Media

Europarlamenttivaalien vaali-illasta on ennakoitu jännittävää ja ennakkoäänten laskenta on lähes valmis. Kokoomus nousi ennakkoäänissä suurimmaksi puolueeksi 20,9 prosentin kannatuksella. Sdp on toisena 16,7, vihreät kolmantena 14,4 ja keskusta neljäntenä 13,7 prosentin kannatuksella.

Perussuomalaiset sai ennakkoäänistä 13,1, vasemmistoliitto 7,4, rkp 5,3, kristillisdemokraatit 5,3 ja muut puolueet 3, prosenttia.

Ennakkoäänten perusteella europarlamenttiini ovat nousemassa kokoomuksesta Petteri Sarvamaa, Sirpa Pietikäinen ja Henna Virkkunen. Sdp:n läpimenijoitä ovat ennakkoäänten perusteella Eero Heinäluoma ja Miapetra Kumpula-Natri, vihreistä Heidi Hautala ja Ville Niinistö, keskustasta Mauri Pekkarinen ja Elsi Katainen sekä perussuomalaisista Laura Huhtasaari ja Teuvo Hakkarainen sekä vasemmistoliitosta Silvia Modig.

Perussuomalaisten Laura Huhtasaari saapui perussuomalaisten vaalivalvojaisiin puolisonsa

Miten äänet lasketaan?

Europarlamenttivaalien tuloksen määräytymisessä käytetään laskentamenetelmää, jonka mukaan ensimmäisessä vaiheessa lasketaan kunkin ryhmittymän eli vaaliliittoon kuulumattoman puolueen, vaaliliiton, yhteislistan sekä yhteislistaan kuulumattoman valitsijayhdistyksen koko maassa saama kokonaisäänimäärä.

Laskennan toisessa vaiheessa asetetaan kussakin ryhmittymässä ehdokkaat paremmuusjärjestykseen heidän saamiensa äänimäärien perusteella.

Kolmannessa vaiheessa annetaan kullekin ehdokkaalle vertausluvut siten, että ryhmittymän eniten ääniä saanut ehdokas saa vertausluvukseen ryhmittymän koko äänimäärän. Vastaavasti toiseksi eniten ääniä saanut ehdokas saa vertausluvukseen puolet ryhmittymän äänimäärästä, kolmanneksi tullut ehdokas kolmanneksen, neljänneksi tullut ehdokas neljänneksen ja niin edelleen.

Viimeisessä laskennan vaiheessa kaikki ehdokkaat asetetaan vertauslukujen mukaiseen paremmuusjärjestykseen. Kyseistä listasta valitaan Euroopan parlamentin jäseniksi 13 parhaan vertausluvun saanutta ehdokasta.

Vihreiden turkulainen ehdokas Ville Niinistö vaikuttaa keräävän runsaan äänisaaliin. Kun alle puolet kaikista äänistä on laskettu, on Niinistön saalis lähes 50 000 ääntä. Sdp:n Eero Heinäluomalla on reilut 70 000 ääntä. Perussuomalaisten Laura Huhtasaarella on reilut 45 000 ääntä, kun ääniä on laskettu hieman yli 48 prosenttia.