Heikentynyt EPP säilymässä parlamentin suurimpana – äänestysinto merkittävässä nousussa koko Euroopassa

Ilkka Hemmilä

Euroskeptikot ovat kasvattamassa kannatusta monissa maissa EU-vaaleissa, mutta vaalien voittajiksi ovat selviytymässä EU-myönteiset puolueet.

Euroopan parlamentin arvio paikkajaosta alkoi vakiintua yhdentoista aikaan. Suurimpana ryhmänä pysyi sen mukaan keskustaoikeistolainen EPP. Arvion mukaan se kuitenkin joutuisi tyytymään noin 180 edustajaan nykyisen 218 paikan sijaan.

Toiseksi suurin ryhmä, sosiaalidemokraattinen S&D, jäi ennusteessa noin 150 edustajaan. Sillä on nykyparlamentissa 191 meppiä.

EPP säilyisi parlamentin suurimpana puolueena, vaikka sen sisällä skismaa aiheuttanut unkarilainen Fidesz jättäisi ryhmän.

Parlamentin suurimmalla ryhmällä on merkitystä, koska perinteisesti suurimman ryhmän johtaja on noussut Euroopan komission puheenjohtajaksi. Vaikka menettelyä on kritisoitu, kunnia olisi nousemassa ennakkosuosikille, EPP:n Manfred Weberille.

Kolmanneksi suurin yhtenäinen ryhmä EU-parlamentissa oli ennusteen mukaan liberaali Alde, joka yhdessä Ranskan euromielisen En Marche -puolueen kanssa saisi noin 100 paikkaa. Vihreät saisi ennusteen mukaan noin 70 meppiä nykyisen 52 sijaan.

Kahteen eri ryhmään hajaantuneet kansallismieliset saisivat ennusteen mukaan yhteensä noin 110 edustajaa.

Parlamentissa istuu 751 meppiä.

Eurooppalaiset aktivoituivat uurnille

Ennakkotietojen perusteella europarlamenttivaalien äänestysaktiivisuus on nousemassa selvästi viime vaaleista.

Uutistoimisto Reutersin mukaan äänestysprosentti olisi noin 51 prosenttia koko unionissa Britanniaa lukuunottamatta. Luku olisi suurin 25 vuoteen ja ensimmäinen kerta viiteen vaaliin, kun äänestysprosentti on noussut.

Äänestysinto EU-vaaleissa on ollut perinteisesti laimeaa niin Suomessa kuin muualla Euroopassa. Vuonna 2014 koko EU:n äänestysprosentti oli 42,6 prosenttia.

Ranskasta kansasta äänesti noin puolet, mikä olisi maan korkein luku EU-vaaleissa 20 vuoteen. Saksassa äänestysaktiivisuus on alustavan tiedon mukaan noin 59 prosenttia. Luku olisi 10 prosenttiyksikköä suurempi kuin viime vaaleissa.

Tietoja kasvaneesta äänestysinnosta on Saksan ja Ranskan ohella monista muista maista. Tanskassa EU-äänestysaktiivisuus on maan historian suurin, 66,5 prosenttia. Puolassa äänestysaktiivisuus on suurin piirtein tuplaantumassa.

Suomessa äänestysprosentti nousi niukemmin 39,1 prosentista 40,7 prosenttiin.

Le Pen pysyi suurimpana Ranskassa, vihreät nousi Saksassa

Ranskassa Marine Le Penin johtama Kansallinen liittouma on pysymässä vaalien suurimpana puolueena. Ovensuukyselyn mukaan puolue sai 24 prosenttia äänistä, kaksi prosenttiyksikköä enemmän kuin presidentti Emmanuel Macronin johtama EU-myönteinen En Marche -puolue.

Kansallisen liittouman kannatus on samaa luokkaa kuin edellisissä EU-vaaleissa viisi vuotta aiemmin.

Kolmannelle sijalle nousi vihreät, joka kyselyn mukaan nostaa kannatuksensa vajaasta yhdeksästä prosentista 13 prosenttiin.

Saksassa liittokansleri Angela Merkelin kristillisdemokraatit menetti ovensuukyselyn mukaan kannatustaan seitsemällä prosenttiyksiköllä. Se kuitenkin selviytyi suurimmaksi puolueeksi 28 prosentin kannatuksella.

Toiseksi nousi vihreät, joka on maassa kaksinkertaistamassa kannatuksensa 22 prosenttiin. Kyselyn mukaan vihreät oli maan suosituin puolue alle 44-vuotiaiden joukossa.

Sosiaalidemokraattien jälkeen neljänneksi jäänyt Vaihtoehto Saksalle lisäsi kannatustaan seitsemästä prosentista 10 prosenttiin.

Tanskan Kansanpuolue laskussa, Ruotsidemokraatit nousussa

Pohjoismaissa kansallismielisten ryhmien kannatukset kulkivat päinvastaisiin suuntiin.

Ruotsissa sosiaalidemokraatit säilyvät suurimpana puolueena 25 prosentin kannatuksella, mutta Ruotsidemokraatit kisaavat toiseksi suurimman puolueen tittelistä Maltillisen kokoomuksen kanssa.

SVT:n ovensuukyselyn mukaan kokoomuksen kannatus oli 18 prosenttia ja ruotsidemokraattien prosenttiyksikköä pienempi. Ruotsidemokraatit lähes tuplaisi kannatuksensa viime EU-vaaleista.

Tanskassa suunta on toinen. Puoli kymmeneltä tanskalaisen ovensuukyselyn mukaan viime vaalien voittaja Tanskan Kansanpuolue on menettämässä puolet kannatuksestaan noin 12 prosenttiin. Se jäisi maan neljänneksi.

Suurimmaksi puolueeksi on nousemassa aiempi kakkonen, sosiaalidemokraatit.

Tsipras hävisi, Puidgemont parlamenttiin

Tulosennusteiden päivittyminen jatkui vaaliyöhön. EU-vaalien tuloksista löytyi myös merkityksiä jäsenmaiden paikalliselle politiikalle.

Kreikassa pääministeripuolue Syriza jää toiseksi konservatiivipuolue Uudelle demokratialle. Tappio on arvovaltakysymys pääministeri Alexis Tsiprasille, sillä Kreikassa järjestetään parlamenttivaalit tänä vuonna.

Espanjassa äärioikeistolainen Vox on pääsemässä europarlamenttiin noustuaan aiemmin keväällä maan kansalliseen parlamenttiin. Puolueelle ennustettiin vaali-iltana neljää tai viittä paikkaa.

Espanjasta europarlamenttiin valittiin myös Katalonian itsenäisyyttä ajanut Carles Puidgemont.

Italian sisäministeri, Lega-puolueen puheenjohtaja Matteo Salvini on luotsannut kansallismielisten oikeistopopulistien liittoumaa.

Euroskeptikot yhdistivät voimansa

Vaalien suurimpiin kiinnostuksen kohteisiin kuului oikeistopopulistien menestys. Euroskeptiset ja maahanmuuttovastaiset puolueet perustivat yhteistyötä varten liittouma KVE, joka aikoo koota moniin pieniin ryhmiin kuuluneet lajitoverit yhdeksi isoksi toimijaksi. Liikettä johtaa Italian sisäministeri, Lega-puolueen nokkamies Matteo Salvini.

Liittoumassa oli vaalien alla mukana puolueita 13 eri maasta, yksi kustakin. Mukana ovat muun muassa Marine Le Penin johtama ranskalainen Kansallinen liittouma, saksalainen Vaihtoehto Saksalle, Vapauspuolueet Alankomaista ja Itävallasta sekä Suomen perussuomalaiset.

Ryhmää voivat kasvattaa uudet myös uudet tulokkaat. Mahdollinen kumppani on EPP-ryhmästä eristetty Unkarin valtapuolue Fidesz, joka on kyselyjen mukaan saamassa yhä yli hieman yli puolet maan äänistä.

Euroskeptikot eivät kuitenkaan vieläkään muodosta yhtenäistä ryhmää. Esimerkiksi Italian pääministeripuolue Viiden tähden liike ja Britannian Brexit-puolue eivät ole halunneet liittyä uuteen ryhmään.

Macron vahvistaa tai rikkoo liberaalien rivejä

Uusista puolueista huomio kiinnittyi myös Ranskan presidentin Emmanuel Macronin perustaman En Marchen menestykseen. Euromielisenä liberaalina tunnetun Macronin on odotettu täydentävän Aldea, johon Suomesta kuuluvat keskusta ja RKP.

Macronin tuella Alde voisi varmistaa kolmanneksi suurimman ryhmän aseman. Macron voisi siis todella vahvistaa liberaalidemokraattien ääntä, mutta Alden ja En Marchen odotettu liittouma ei ole virallisesti toteutunut.

Salvinin tavoin Macron on haikaillut uuden ryhmän perustamisen perään. Sen toteutuminen ei kuitenkaan voi olla yhden miehen projekti. Ryhmän perustaminen europarlamenttiin vaatii nimittäin ainakin 25 meppiä vähintään seitsemästä maasta.