Seta huolestui translain kohtalosta hallitusneuvotteluissa – Rinne sanoo ihmisiä auttavia muutoksia olevan tulossa

Ossi Rajala

Sdp:n, keskustan, vihreiden, Vasemmistoliiton ja Rkp:n hallitusneuvotteluissa on Antti Rinteen (sd) mukaan syntynyt sopu translain uudistamisesta. Rinne ei iltapäivän lyhyessä tiedotustilaisuudessa eritelllyt, minkälaisia muutoksia on tulossa.

Translakia on arvosteltu siitä, että se loukkaisi kehollista koskemattomuutta ja itsemääräämisoikeutta.

Uudistamista erityisesti ajavat Seta ja Trasek -järjestöt haluavat lain, jossa sukupuolen juridinen vahvistaminen perustuu omalle ilmoitukselle lääketieteellisen prosessin sijaan, ei vaadi todistusta lisääntymiskyvyttömyydestä ja on mahdollista myös alle 18-vuotiaille

Nyt Helsingin Sanomien tietojen mukaan näistä muutoksista vain lisääntymiskyvyttömyys toteutuisi.

Rinne sanoi Säätytalolla, että muutoksia on tulossa enemmän.

– Translaista on sopu kokonaisuudesta. Julkisuudessa on näkynyt vain osa tiedoista. Huomattavasti enemmän tulee translakiin muutoksia kuin julkisuudessa on ollut. Sellaista sisältöä, joka ihmisiä auttaa, Rinne puhui.

Seta on ihmisoikeusjärjestö, joka keskittyy yhdenvertaisuuteen seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuolesta tai sukupuolen ilmaisusta riippumatta.

Seta tiedotti perjantaina olevansa hyvin huolissaan translain uudistuksen tilanteesta hallitusohjelmaneuvotteluissa. Järjestö haluaa laajoja muutoksia lakiin.

– Suomeen on vaadittu laajamittaista translain kokonaisuudistusta niin viranomaisten, kansalaisjärjestöjen, puolueiden kuin kansainvälistenkin ihmisoikeuselinten toimesta. Pelkkä lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksen poistaminen olisi täydellinen rimanalitus, sanoo Setan pääsihteeri Kerttu Tarjamo.

Ilman kaikkia muutoksia translaki olisi edelleen Setan mukaan transihmisiä syrjivä ja patologisoiva.

– Ovatko ihmisoikeudet taas jäämässä muiden kysymysten jalkoihin? Translain uudistamista ei saa vesittää toistamiseen. Nyt olisi vihdoin aika saada suomeen aidosti ihmisoikeuksia kunnianhimoisesti eteenpäin vievä hallitus, Tarjamo sanoo.

Perjantaina alkuillasta ei selvinnyt uusia tietoja hallitusneuvotteluiden muista ratkaisuista.

Talouskysymykset ovat vahvasti pinnalla ja muitakin ratkaisuja on Rinteen mukaan tehty.

– Meillä on eroja tulojen ja menojen suhteen. Tasapaino on löydettävä. Meillä ei ole vielä puolueiden kesken tunnistettuja erimielisyyksiä taloudesta. Olen pyytänyt valtiovarainministeriön kansliapäällikön Martti Hetemäen paikalle käymään taloustilannetta läpi, koska hän osaa laskea lukuja paremmin kuin me; Rinne sanoi.

Hallitusohjelma valmistuu Rinteen mukaan joskus ensi viikolla.

– Aikatauluarvio on yhtä epämääräinen kuin aamulla. Valmista tulee joskus ensi viikon aikana. Ollaan koko päivä käyty puheenjohtajien pöydässä meidän ratkaisua vaativia asioita sekä taloustilannetta. Monissa isoissa ja pienemmissä asioissa on kuljettu eteenpäin, Rinne kuvaili.

Hallitusneuvottelut jatkuvat sunnuntaina iltapäivällä ennen eurovaalitenttejä. Lauantaina Säätytalolla ei pitäisi neuvotella, kun puoluejohtajat keskittyvät eurovaalikampanjoihin.