Vielä voi mennä viikko hallitusneuvotteluissa – ilmiöpöydät alkavat karsia ideoitaan alkuviikosta

Helsinki

Kirsi Turkki

Hallitusneuvotteluja on nyt käyty kaksi viikkoa ja vaikeimmat asiat ovat edelleen ratkaisematta. Viiden puolueen hallitusneuvotteluissa taloudesta verotuksesta ja työllisyyskeinoista on suurimmat erimielisyydet.

Kaikki niin sanotut ilmiöpöydät ovat saaneet raporttinsa valmiiksi.

– Käydään tänään puheenjohtajapöydässä asioita läpi. Kaikki ilmiöpöydät ovat saaneet käsiteltyä asiansa käsiteltyä loppuun. Meillä on nyt aineisto, hallituksen muodostaja Antti Rinne kertoi, kun hän tuli aamulla Säätytaloon.

Puheenjohtajien lisäksi Säätytalossa päivystävät perjantaina talous- ja veropöytien neuvottelijat. Talouspöydän puheenjohtajana on kansanedustajan tehtävästä luopunut Lauri Ihalainen (sd) ja veropöytää johtaa kansanedustaja Timo Harakka (sd).

Rinne lupasi, että ilmiöpöydät saavat viikonlopun jälkeen talousraameilla varustetut paperit takaisin. Alkuviikosta päästään siis miettimään, mitä kaikkea lennokkaista ideoista karsitaan, kun rahaa ei ole kaikkeen. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan kahdessa viikossa on ideoitu kahdeksan miljardin euron menolisäykset, kun varaa olisi kasvattaa menoja miljardi euroa.

Neuvottelujen aikataulua Rinne täsmensi hyvin niukasti. Alun perin hallitusohjelman piti valmistua tänään.

– Ensi viikon lopulla, ehkä viikonloppuna kaikki olisi kunnossa. En osaa sanoa, on sen verran itsekin vielä tutustumista asioihin.

Ruotsin eilen illalla voittanutta Suomen jääkiekkomaajoukkuetta Rinne onnitteli lämpimästi.

– Kuuntelin autossa eilen radiosta jääkiekkoa, oli kyllä upea loppu. Suomalaisilla näyttää olevan pitkää sisua loppuun asti.

Lintilä: "Kaikki tulevat vastaan"

Talouspöydässä keskustaa edustava toimitusministeristön elinkeinoministeri Mika Lintilä muistutti, että hallitusneuvotteluissa kaikesta on aina tiukkaa. Torstaina saatiin kuitenkin sovittua keskustalle tärkeä sote-ratkaisu 18 maakunnan pohjalle.

Hallitusneuvottelu on hallitusneuvottelu. Kyllä siellä kaikki tulevat vastaan. Ei tässä sen puoleen ole mitään outoa. Tämä on neljäs kerta, kun olen hallitusneuvotteluissa ja joka kerta on omat ongelmansa, ja niin niitä on nytkin.

Rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson kertoi perjantaipäivän kuluvan siihen, että kaikkien ryhmien raportit käydään jollakin tasolla läpi. Lisäksi katsotaan talouden kokonaiskuvaa ja verotuksen erilaisia mahdollisuuksia.