Yle: Syyrian Isis-leirillä jopa 33 suomalaislasta

Koillis-Syyriassa sijaitsevalla Al-Holin pakolaisleirillä on jopa 33 suomalaislasta sekä näiden 11 äitiä, kertoo Yle. Leirillä vierailleen toimittajan mukaan naiset haluaisivat palata Suomeen.

Suomalaisnaiset kertovat, että osa lapsista on syntynyt Syyriassa. Naiset kuvaavat leirin oloja huonoiksi. Lapset kärsivät ankarasta ripulista ja monia lapsia on kuollut. Naisten mukaan he ovat yrittäneet paeta Syyriasta, mutta heillä ei ole ollut rahaa maksaa salakuljettajille.