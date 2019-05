Porin henkirikos syyteharkintaan

Poliisi on saanut päätökseen Porissa viime syksynä paljastuneen henkirikoksen esitutkinnan. Tapaus on syyteharkinnassa Länsi-Suomen syyttäjänvirastossa. Syytteen nostamisen määräpäivä on 27. toukokuuta.

Poliisin mukaan teosta epäillään Porissa asuvaa, vuonna 1990 syntynyttä ulkomaalaistaustaista miestä. Hän oli vangittuna koko esitutkinnan ajan ja on vangittuna edelleen.

Mies oli ollut seurustelusuhteessa henkirikoksen uhrin, porilaisen naisen kanssa. Poliisi kertoo, että tapahtuma-aikaan seurustelusuhde oli päättymässä ja teon motiivina epäillään olleen erosta johtunut riita.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Poliisi kuvailee tekoa eityisen raa'aksi ja julmaksi. Uhrin vammat aiheutettiin pääasiassa teräaseella. Kerrostalo-asunnosta, josta uhri löydettiin, oli sytytetty lisäksi tulipalo, joka kuitenkin sammui itsekseen.

Poliisi on tutkinut tekoa alusta asti murhana. Juttu siirtyy myös syyteharkintaan murhanimikkeellä.

Poliisi luonnehtii tapauksen esitutkintaa poikkeuksellisen vaativaksi ja haastavaksi.