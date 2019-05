Lasten lihavuuden kohtaamisesta on tehty ohjeet terveydenhoitoalalle – tarvitaan kunnioitusta, arvostusta ja myönteisyyttä

Ossi Rajala

Tunteet saattavat kuumentua, jos lastenneuvolassa tai kouluterveydenhuollossa otetaan vanhempien kanssa puheeksi lapsen mahdollinen ylipaino. Ylipaino on monelle arka aihe.

Ylipainosta keskustelemiseen on kuitenkin usein syytä, sillä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan joka neljäs 2–16-vuotias poika ja lähes joka viides samanikäinen tyttö oli vähintään ylipainoinen viime vuonna.

Herkkää asiaa varten on tehty terveysalan ammattilaisille ohjeet, jotta ylipainoon pystyttäisiin puuttumaan. Oppaan ovat tuottaneet yhdessä THL, Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry sekä Sydänliitto.

Puuttuminen ylipainoon on tärkeätä, koska lihavuus jatkuu usein aikuisikään ja lisää useiden sairauksien, kuten valtimotautien ja tuki- ja liikuntaelinongelmien, riskiä.

Oppaan mukaan pitkäjänteisyys, kuuntelu ja perheen vahvuuksien esille nostaminen tuovat parhaat tulokset.

– Asiakkaalle tulee jäädä päällimmäiseksi tunne, ettei hänen vanhemmuuttaan arvioida lapsen painon kautta, vaan sitä arvostetaan ja kunnioitetaan, oppaassa todetaan.

Myös lapselle on oppaan mukaan jäätävä vahva tunne siitä, että hän kelpaa ja on arvokas.

Ylipainosta neuvotaan puhumaan erityisesti vanhempien kanssa.

– Jos lapsi on yksin vastaanotolla, edetään lapsen ehdoilla, lapsen ikä ja kehitystaso huomioiden. Painoon liittyvät asiat eivät ole lapsen vastuulla, joten keskustelu keskittyy lasta kiinnostaviin ja askarruttaviin asioihin, opas sanoo.

Vanhempien kanssa neuvotaan lähtemään liikkeelle hyvistä asioista, joita perhe jo tekee ja antamaan niistä myönteistä palautetta.

Jos tarvetta on elintapamuutoksille, opas neuvoo korostamaan, että tavoitteena on lapsen hyvinvoinnin ja terveyden parantaminen. Terveysalan ammattilaisia kehotetaan myös motivoimaan vanhempia itse pohtimaan, mitä mahdollisia muutoksia perheen elintapoihin mahdollisesti tarvitaan ja mitä he ajattelevat lapsensa kasvusta.