Tämä hallitusneuvotteluista tiedetään nyt: Aikataulu venyy ja Rinne alkaa jo hermostua

Kirsi Turkki

Aki Taponen

Helsinki

Aikataulu

Viiden puolueen, Sdp:n, keskustan, vihreiden, vasemmistoliiton ja Rkp:n hallitusneuvotteluja on nyt käyty 12 päivää. Keskiviikon neuvottelujen päätteeksi hallituksen muodostaja Antti Rinne (sd) vaikutti jo hermostuneelta kommentoidessaan niitä tiedostusvälineille.

Hän tivasi kolmeen kertaan Ylen toimittajalta, mistä tämä tietää, että työryhmien deadline saada työnsä valmiiksi on samana iltana kello 22.

Rinteen tavoitteena on ollut, että hallitusohjelma olisi valmis perjantaina 24. toukokuuta. Aikataulu on venymässä vähintään useita päiviä, koska eurovaalit vievät puheenjohtajien aikaa ja ilmasto-, talous- ja veroasiat hiertävät neuvotteluissa.

Osa Rinteen hermostumisesta selittyikin ilmeisesti kiireellisellä valmistautumisella MTV:n vaalitenttiin. Rinne ei ole vaalitenteissä yleensä erityisesti onnistunut.

Tilanne

Ilmiöryhmät ovat laatineet pitkiä listoja toiveistaan hallitusohjelmaan ilman talousraameja. Toiveista suuri osa ei voi toteutua, koska rahaa ei riitä kaikkeen. Joidenkin tietojen mukaan ilmiöpöydät olisivat esittämässä lisämenoja kahdeksan miljardin euron arvosta, joten edessä on raaka karsiminen, jos varaa on vain miljardin euron menolisäyksiin.

Rinteen toimintatapa ja neuvottelujen johtaminen herättävät arvostelua. Osa neuvottelijoista on turhautunut, koska rahasta puhuminen on siirtynyt koko ajan eteenpäin.

Ihmetystä on herättänyt Rinteen tiistainen arvio, jonka mukaan menoja ei tarvitse karsia ja hallitus voi tehdä merkittäviä lisäyksiä sekä pysyviin menolisäyksiin että investointiluonteisiin menoihin. Keskustan väistyvä puheenjohtaja Juha Sipilä kuittasi puheet tuoreeltaan, ettei mistään ole vielä sovittu.

Rinne sanoi keskiviikkona iltapäivällä, ettei ole laskenut työryhmien ehdotusten kustannuksia yhteen.

Kipukohtia

Talous: Keskusta ja Rkp haluavat, että julkinen talous on tasapainossa vuonna 2023, eikä valtio velkaannu lisää. Vasemmistoliitto on suhtautunut vähintäänkin varauksellisesti valtion omaisuuden myyntiin, jonka suuruusluokka voi olla jopa 1,5–2 miljardia euroa.

Rinteen mukaan nyt on varaa tehdä tulevaisuusinvestointeja ja lisätä menoja. Keskusta haluaisi jatkaa suurten Tampereen kautta kulkevan Suomi-radan, Turun tunnin junan ja Itäradan edistämistä hankeyhtiömallilla. Paineita on myös tieverkon korjauksiin. Vihreät on luvannut miljardi euroa pelkästään koulutukseen.

Verotus: Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan verotusta oltaisiin kiristämässä 700 miljoonaa euroa. Pieni- ja keskituloisten palkkaveroihin ei haluta koskea. Keskusta ja rkp vastustavat yritysverotuksen tiukentamista. Sdp:n ohjelmassa on muun muassa listaamattomien yrityksien verotuksen kiristäminen ja yrittäjävähennyksen poistaminen. Erilaisista haittaveroista ilmastonmuutoksen torjumiseksi keskustellaan laajasti.

Ilmasto: Keskusta haluaa turvata metsäteollisuuden investointien vaatimat lisähakkuut. Se on vaikea pala etenkin vihreille. Vasemmisto ja vihreät ovat korostaneet sosiaalista oikeudenmukaisuutta, kun ilmastolaskua maksatetaan kansalaisilla.

Ministerien määrä: Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto sanoi alkuviikosta, että neuvotteluissa vallitsee yhteisymmärrys 18 ministerin hallituksesta. Rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson kuittasi välittömästi, ettei ministerien lukumäärästä ole sovittu. Rkp haluaa kaksi ministeriä hallitukseen, kun 18 ministerin kaavailussa puolueella olisi vain yksi ministeri.

Työllisyystavoite

Kaikilla neuvotteluissa mukana olevilla puolueilla on tavoitteena 75 prosentin työllisyysaste vaalikauden loppuun mennessä vuonna 2023. Keinoista vallitsee erimielisyyksiä. Ryhmät ovat ideoineet työllisyyskeinoja, mutta niitä ei ole vedetty yhteen. Työllisyyskeinojen pitäisi myös olla todennettavissa olevia.

Sdp lupasi vaalikampanjassa, että työttömyysturvan aktiivimalli kumotaan. Vasemmistoliitolla on sama tavoite. Keskustan on vaikea kumota aktiivimallia, jota se oli itse edellisessä hallituksessa säätämässä.

