Perussuomalaisten nuorten tviittiä pidetään rasistisena – Li Andersson: "Näin kristallinkirkkaasti rasistisia kannanottoja on kutsuttava oikeilla nimillä"

Hannu Toivonen

Perussuomalaisten nuorten tviitti on herättänyt keskustelua sosiaalisessa mediassa. Sitä on pidetty rasistisena ja alatyylisenä.

Tviitin pohjana on Euroopan parlamentin Facebookissa julkaisema mainos, jossa on tummaihoinen nainen ja mies sekä lapsi. Kuvan yhteydessä on teksti: Päätä Euroopan tulevaisuudesta. Äänestä EU-vaaleissa 26. toukokuuta. Perussuomalaiset ovat liittäneen kuva yhteyteen oman tekstinsä: Äänestä perussuomalaisia, jotta Suomen tulevaisuus ei näyttäisi tältä.

Perussuomalaisten nuorten puheenjohtajan Asseri Kinnusen mukaan he halusivat herättää tviitillä keskustelua Suomen tulevaisuudesta.

– Määrääkö Suomen tulevaisuuden Euroopan unioni, EU-parlamentti vai Suomi itse, Kinnunen sanoo.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson pitää perussuomalaisten nuorten tviittiä avoimen rasistisena.

– Ps-nuorten vaalimainos, jossa oli kuva tummaihoisesta iloisesta pariskunnasta lapsen kanssa, saatetekstillä äänestä, jos et halua, että Suomi tulevaisuudessa näyttää tältä, on ilmiselvästi rasistinen. Näin kristallinkirkkaasti rasistisia kannanottoja on kutsuttava oikeilla nimillä, Andersson kirjoittaa Twitterissä.

"Tämä riittää tästä"

Asseri Kinnunen, sosiaalisessa mediassa on esitetty, että tviitti on rasistinen. Onko se sinun mielestäsi rasistinen?

– En ole tällaiseen törmännyt. Halusimme herättää keskustelua tästä aiheesta, että päättääkö EU Suomen asioista vai Suomi itse. Tämä on keskeinen asia tässä, Kinnunen sanoo.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Li Andersson on maininnut, että tviitti on rasistinen.

– Li Andersson pitää rasistisena kaikkea, mitä perussuomalaiset nuoret ja perussuomalaiset tekevät. Jättäisin Li Anderssonin omaan arvoonsa.

Mutta mikä on sinun mielipiteesi, onko tviitti rasistinen?

– Minun kantani asiaan on, että halusimme herättää keskustelua tällä viestinnällisellä keinolla ja tuoda meidän linjamme esille. Tämä riittää tästä.

Valitsitteko juuri tuon kuvan, koska siinä on maahanmuuttajiksi tunnistettavia ihmisiä?

– Tämä on meidän viestinnällinen keino herättää keskustelua, ja nyt siitä on herännyt keskustelua. Toki EU:n päätöksentekoon liittyy monet asia, kuten maahanmuuttopolitiikka. Se on yksi asia, ja meillä on selkeä maahanmuuttopolitiikan linja ja EU-vaaliohjelma, josta meidän linja löytyy.

Et halua tähänkään kysymykseen vastata, että valitsitteko tietoisesti kuvan, jossa on maahanmuuttajiksi tunnistettavia ihmisiä?

– Halusimme herättää tällä keskustelua liittyi se sitten Euroopan unioniin tai maahanmuuttopolitiikkaan.

Et vastaa suoraan kysymykseen?

– Annoin jo vastauksen.

Mitä tarkoitatte tviitin tekstillä "Äänestä perussuomalaisia, jotta Suomen tulevaisuus ei näyttäisi tältä"?

– Se liittyy siihen, halutaanko, että Suomen tulevaisuuden määrittää EU vai määrittääkö Suomen päättäjät itse, mihin suuntaan menemme vaikkapa maahanmuuttopolitiikan tai EU-politiikan suhteen. Meille on tärkeää, että Suomi päätä itse omasta tulevaisuudesta ja omasta suunnasta.