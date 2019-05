Albanialaiset toivat maahan lähes kaksi kiloa kokaiinia – marihuanaa epäillään tuodun kymmenen kiloa

Poliisi on takavarikoinut maastokätköstä 1,8 kiloa kokaiinia ja yksityisasunnosta seitsemän kiloa marihuanaa ja 18 000 rahaa huumejutussa, jossa syytettynä on seitsemän ihmistä. Kyseessä on albanialaisten liiga, jonka jäsenistä osa on asunut Suomessa ja osa tullut poliisin mukaan maahan tarkoituksenaan osallistua rikokseen.

Asiaa on tutkinut Länsi-Uudenmaan poliisin huumerikosyksikkö. Maastokätkö tehtiin kuitenkin Itä-Uudellamaalla eli Vantaalla. Kokaiinin kätkemisestä epäillään kahta henkilöä.

Marihuanaa epäillään levitetyn edelleen noin kymmenen kiloa.

Syytteiden käsittely alkoi tiistaina Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa.