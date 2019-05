Antti Rinne sanoo rahariitojen olevan normaaleja neuvottelutilanteissa – ilmiöryhmistä voi tulla valmiita papereita tiistai-iltana

Ei ole ollut mitään kupruja. Tämä on normaali neuvottelutilanne. Meillä on ollut tänään puheenjohtajapöydässä ilmiöryhmistä tulleet 20 kohtaa ratkaistavana ja kaikki on ratkaistu. Toivottavasti saamme perjantaina valmista, Antti Rinne kertoi medialle iltapäivällä.