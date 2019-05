Anita Simola

Aika monta kupillista kahvia saadaan Säätytalolla vielä juoda, ennen kuin voidaan juhlistaa uutukaista hallitusohjelmaa.

Hallitusneuvottelija Antti Rinne (sdp.) pitää edelleen kiinni aikataulusta. Valmista pitäisi olla perjantaina eli eurovaalien aatonaattona.

Aikataulu on kireä ja epäileviä eetuja on sekä talon sisällä että ulkopuolella.

Neuvotteluissa mukana olevan lähteen mukaan tämä viikko ei riitä. Yliajalle menee ainakin viikon, kuun vaihteeseen.

Käykö siis niin, että ylioppilas- ja muita päättäjäisjuhlia vietetään jännittyneissä tunnelmissa. Millainen ohjelma sieltä syntyi? Näin voi käydä.

Kommentit ajan riittävyydestä perustuvat työryhmien työskentelyyn. Erään kertoman mukaan Säätytalolla on veivattu transseksuaalisuuteen liittyvän lain uudistamista nyt reippaasti yli viikko. Jos tahti on sama muiden hankkeiden kanssa, niin riittääkö 4-5 arkipäivää koko ohjelman kokoamiseen?

Rinne on toteuttanut samaa kaavaa puolitoista viikkoa astellessaan median eteen aamuin illoin.

Viesti on ollut, että neuvottelut etenevät hyvässä hengessä, älkää hätäilkö.

Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä aiheutti viime viikolla myrskyn todetessaan, että vaikeaa on. Hän myös viestitti, että kovin ovat erilaiset arvomaailmat.

Nyt maanantaina Rinne teki poikkeuksen ja myönsi, että osassa kahdeksasta ilmiöryhmästä on jouduttu ottamaan lisäaikaa, jotta ryhmät pysyvät neuvotteluiden aikataulussa. Tämän viikon perjantaista takarajana puhutaan silti edelleen.

Rinne tekee hallitusta yhdessä keskustan, vasemmistoliiton, vihreiden ja rkp:n kanssa.

Keskustasta on kuulunut tuohtumusta Rinteen ulostuloihin. Hallitusneuvottelijan valitsema medialinja ei heitä tyydytä liian ylioptimistisine ja konsensushenkisine kommentteineen. Asiat pitäisi kertoa ulos niin kuin ne ovat.

Politiikan satunnainenkin seuraaja alkaa epäillä, että minkälainen meno siellä Säätytalolla oikein vallitsee, kun kaikki ovat yhtä pataa.

Rinteen johtamistyylikin on kohdannut arvostelua. Prosessia ei yksinkertaisesti johdeta.

– Täällä on käynnissä monen sorttiset ompeluseurat, talosta kerrotaan.

On totta, että neuvottelujen alkupäivät ovat menneet haaveilussa ja jokaisen omien tavoitteiden läpikäymisessä. Nyt alkaa perkausvaihe, joka tunnetusti on vaikein. Moni on valiteltu, että aikaa on mennyt turhaan askarteluun.

Rutistus hallituksen kokoon saamiseksi on kova, mikä tarkoittaa, että hyvin pian pitäisi selvitä, paljonko rahaa saa käyttää. Jos ja kun taloudesta saadaan aikaan sopu, niin hallitus syntyy.

Keskustalla on tiukat kynnyskysymykset, joista se ei tingi. Tämä tarkoittaa, että muiden pitää joustaa ainakin yrittäjiin kohdistuvissa veroasioissa.

On kuvailtu, että yrittäjät hyppivät seinille, kun julkisuudessa on väläytelty verotaakan nostoa. Veikkaus onkin, että sdp joutuu joustamaan yrittäjien verokysymyksissä ja keskusta antaa jotakin periksi työelämän uudistuksissa.