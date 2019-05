Rinne kuittasi Sipilän sanoja: talousasioiden läpikäynti "ei ole vaikeaa" – lupaili perjantaiksi hallitusohjelmaa, muttei hallitusta

Petteri Lindholm

Hallitusohjelma on ensi perjantaina kasassa, jos hyvin käy, povasi Säätyötalolle hallitusneuvotteluihin saapunut hallitustunnustelija Antti Rinne (sd.) aiempien lausuntojensa aikataulusta kiinni pitäen.

– Hallitusohjelmalla on hyvä mahdollisuus tulla valmiiksi perjantaina, Rinne kommentoi.

Rinteen mukaan hallitus ei siitä huolimatta olisi vielä muodostettu perjantaina.

– Kun ohjelma on valmis, pidämme kahden päivän seminaariosuuden, johon eduskuntaryhmät tulevat mukaan, ja sillä varmistetaan se, että jokainen hallituspuolueiden kansanedustaja on selvillä, mitä on sovittu, ja on valmis viemään niitä eteenpäin.

Rinne ei suostunut luonnehtimaan hallitusneuvotteluiden viime päivien keskusteluja taloudesta vaikeiksi.

– En tiedä mitä tarkoitatte, Rinne vastasi toimittajien kysymyksiin.

Kysymyksillä viitattiin keskustan puheenjohtajan Juha Sipilän perjantaisiin kommentteihin, joissa hän sanoi, että tavoitteista ollaan vielä kaukana, ja neuvottelut etenevät hitaasti. Vaikea sisältö koski Sipilän mukaan etenkin taloutta.

– Vaikeaa on, kuulu Sipilän kommentti perjantaina.

Sipilän mukaan hallituksen kokoamista vaikeuttaa neuvotteluissa olevien puolueiden poikkeavat arvopohjat.

Rkp:n Anna-Maja Henriksson hämmästeli perjantaina Sipilän ulostuloja, ja sanoi neuvottelujen päinvastoin etenevän aikataulussaan. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson taas kielsi, että hallituksen muodostamisessa olisi vaikeuksia.

Tänään Säätytalon aulassa tietämättämäksi heittäytynyt Rinne vastasi jatkokysymyksiin neuvottelujen vaikeuksista sanomalla, että "tänään käydään talousasioita läpi otsikolla ei ole vaikeaa".

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Hallitusohjelman eri osia työstävät työryhmät aloittivat Säätalolla tänään sunnuntaina aamulla.

Puheenjohtajat aloittavat varsinaisen työskentelyn kello 16 aikoihin.

Julkisuudessa on puhuttu, että Säätytalolla rustataan ainakin 700 miljoonan euron verokorotuksia.

Juuri niihin liittyvät Sipilän perjantaina mainitsemat vaikeudet.

Veronkorotuksilla oltaisiin rahoittamassa lupauksia esimerkiksi koulutuksen, eläkkeiden ja hoivatyön parannuksiin.

Ennakointien mukaan ministerivalinnoista olisi keskusteltu Säätytalolla jo tänään, mutta Rinne kielsi, että valinnoista puhuttaisiin sunnuntain aikana.

Odotus kuitenkin on, että puheenjohtajien kokouksessa sovitaan ainakin ministerin lukumäärästä, ja siitä, miten salkut jaetaan puolueiden kesken.

Jos hallitus muodostetaan demarien ja Rinteen johdolla, pääministerin salkun ottavan Rinteen jälkeen valtiovarainministerin pestin valitsisi toiseksi suurin puolue keskusta.

Kolmanneksi suurin eli vihreät olisi saamassa ulkoministerin salkun, jonka ottaisi puheenjohtaja Pekka Haavisto.

Ministerijaon perinteisen laskutavan mukaan kolmanneksi painavimpana pidettyä salkkua pääsisi valitsemaan demarit ennen vihreitä, mutta sdp:n ennakoidaan antavan ulkoministerin salkun kuitenkin vihreille.