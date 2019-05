Kommentti: Soini veti viime töinään lokaan Suomen kansainvälisen maineen

suoraan ajateltu

nato selkänojana uskalletaan olla niin raikkaan suorasanaisia. nato on saavuttanut tavoitteensa kun suomikin on nyt annettu naton joukoille vapaasti temmeltää ja samalla ympäröinyt venäjän. pohjoinen ilmansuunta on vielä vapaa. euroopan neuvoston äänioikeuksilla ei ole mitään merkitystä. koska eurooppalaisuudella ei maailmanpolitiikassa ole.

tympeää moralisointia siitä kuinka raha ratkaisee esitätte. miksi sitä ei lakkauteta jos se vain rahan takia pyörii.



Kirjoita vastaus viestiin Nimi tai nimimerkki

Otsikko

Viesti

TS:n Verkkokeskustelun säännöt Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda!/HUUDA tai kiroile. Emme julkaise linkkejä tai mainoksia. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.