Näkökulma: Mahdollisista ulosmarsseista ei ole tapana tiedottaa etukäteen

Hallitusneuvottelut Säätytalossa ovat edenneet jo yli viikon melkoisessa tiedotuspimennossa. Hallituksen muodostaja Antti Rinne (sd) käy aamulla ja iltaviiden jälkeen kertomassa Säätytalon aulassa nauhan takana odottaville toimittajille, että ilmapiiri on hyvä eikä oikeastaan mistään ole kiistelty.

Muut puoluejohtajat saattavat välillä liittyä jonon jatkoksi ja antaa lähes yhtä pyöreitä kommentteja. Työryhmien, hienosti sanottuna ilmiöpöytien, rivineuvottelijat huikkaavat välillä suoraan, että on kielletty kertomasta mitään.

Hyväntuuliselta koko ajan vaikuttava Rinne on omaksunut linjan, ettei hän kerro mitään yksityiskohtia, ennen kuin kokonaisuus on kasassa. Entisenä ay-jyränä hän näyttää osaavan hallitusneuvottelujen julkisuden hallinnan ainakin omalta osaltaan. Päivästä toiseen hän on lähinnä vain kuvaillut neuvotteluprosessia.

Perjantaiaamuna hän kävi kertomassa tiedotusvälineille, että tänään käydään läpi tilannekuvien jälkeisiä tavoitteita ja keinoja. Tiistai-iltana niiden pitäisi valmistua työryhmistä. Sen jälkeen puolueiden puheenjohtajat alkavat katsoa kokonaisuutta ja ratkoa asioita.

Raha on jo tullut mukaan neuvotteluihin. Puolueiden puheenjohtajat kävivät talousraamia läpi torstaina. Rinne sanoi perjantaina olevansa tyytyväinen siitä, että näyttäisi löytyvän yhteisymmärrys siitä, miten pelivaraa haetaan.

Neuvottelujen kipukohdat osataan päätellä hallitusneuvotteluissa mukana olevien puolueiden vaaliohjelmien perusteella. Jännitettävää on etenkin siinä, miten keskustan asettamat kynnyskysymykset sovitetaan yhteen koalition punavihreän akselin kanssa.

Silloin puhutaan konkreettisesti ainakin yrittäjien verotuksesta, Rinteen eläkeläisille lupaamasta vappusatasesta, perhevapaauudistuksesta, työttömyysturvan aktiivimallin kumoamisesta ja julkisen talouden tasapainottamisesta ilmastopolitiikkaa unohtamatta.

Keskustan vähäinen paikalla olo Säätytalossa on jo herättänyt arveluja puolueen sitoutumisesta neuvotteluihin. Joutuuhan se hallitusvastuuseen tarttuessaan mitä ilmeisimmin kumoamaan edellisen hallituksen aikana tekemiään säästöpäätöksiä ja tunnustamaan osan niistä vääriksi.

Vaikka kaikki olisi tähän saakka sujunut niin rakentavasti kuin Antti Rinne on kuvaillut, tunnelma kiristyy varmasti ensi viikolla neuvottelujen loppusuoralla.

Rinne myönsi torstaina, että hän voi olla oikeassa tai väärässä siinä, että neuvottelut saadaan valmiiksi ensi viikon perjantaina. Hieman samantyyppisellä varauksella pitää suhtautua kaikkeen, mitä neuvotteluista virallisesti julkisuuteen kerrotaan.

Samalla on syytä pitää mielessä, ettei mahdollisista ulosmarsseista ole tapana tiedottaa etukäteen.

