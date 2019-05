Avoimia työpaikkoja yhtä paljon kuin vuosi sitten – paikoista liki puolet vaikeasti täytettäviä

laittomuus laillisuutta?

Eikö olekin pöyristyttävää, ettei ole osaavia työntekijöitä vapaana odottamassa milloin työnantaja tarvitsee yrityksen tarpeisiin sopivaa ammattilaista? Olen järkyttynyt, etteivät ihmiset halua opiskella 10 erilaista ammattia? Satojen yritysten erilaisiin käytäntöihin pätevöityneinä. Ja vielä kehtaavat työtä tekevät vaatia kohtuuttomia palkkoja? Tässä ajassa ja tahtotilassahan pitää ottaa talvisodan uhrimieli käyttöön ja tehdä yhtiöille työt sosiaalitukia vastaan. Kyllä valtiovallan on ymmärrettävä, että ilman ulkomaisten omistajien työllistämistä ei kotimaassa ole teollisuutta ja tehtävää. Fiskars joutui antamaan tulosvaroituksen Trumpin tullien korotuksen vuoksi. Ajattelin, ettei Suomi ole sillä listalla. Sitten luin uudestaan ja uutisessa sanottiin, että tulli kiista on USA:n ja Kiinan välinen. Ja, että kysymys on Fiskarsin Kiinassa valmistettujen tuotteiden tullista. Huokasin helpotuksesta, eihän se suomen työllisyyteen vaikuta. Ei tämä lisää Aktiivilain kautta kurjuutta työntekijöille suomessa. Olisi yksi toivomus snadi, että vaihdettaisi nämä samat sopivat tunarit todellisiin Talouden osaajiin. Eikä enää päästettäisi näitä teoreettisen matemaattisenkaavan käyttäjiä valtaan. Koska näytöt ovat miljoona alle köyhyysrajan elävää ja sosiaalitukien avulla työllistämiset sekä aktiivilain avulla vain julkiselta sektorilta rosvotut lomarahat sekä palkattomat lisätyötunnit. Kun Sipilä sanoi kaikkien on osallistuttava talouden kuriin saamiseen. Ajattelin tuossa on oikeudenmukaisuutta. Mutta sehän olikin vain poliitikon petos. Ja sama on nähtävissä uuden vetäjän toimissa. Samat erikoisosaajat taas hallitusta tekemässä? Tragedia jatkuu. Olkaa hyvä ja valmistautukaa olemaan onnellisia.

