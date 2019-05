Satakunnan museo on Vuoden 2019 museo

Porissa sijaitseva Satakunnan museo on valittu Vuoden 2019 museoksi. Museopalkinnot jaettiin 16.5. Museopalkintogaalassa Tampereella.

Vuoden museo -kiertopalkinto, Pekka Kauhasen suunnittelema Esko-veistos, myönnetään museolle, joka on omalla toiminta-alueellaan edistänyt merkittävällä tavalla museoalan yhteiskunnallista näkyvyyttä ja vaikuttavuutta, ja museon toiminta on tuonut uusia tai erilaisia näkökulmia, ideoita ja ajatuksia museoalalle.

"Pitkäjänteinen ja laadukas alueellinen toiminta ansaitsee tunnustuksen. Satakunnan museo on museotoiminnan ja asiantuntijuuden eri ulottuvuudet hallitseva ja niitä kehittävä näkyvä toimija. Se on merkittävä yhteiskunnallinen vaikuttaja ja sillä on selvästi kokoaan isompi painoarvo. Museo tekee tinkimätöntä ja ammattimaista työtä yhteisten tavoitteiden eteen. Arvostus omaa museota kohtaan huokuu niin työntekijöiltä kuin muiltakin porilaisilta sekä koko Satakunnan maakunnasta”, palkintoraati tiivisti valinnan.

Vuoden museo -finalisteista raati palkitsi Erikoispalkinnolla Amos Rexin Helsingistä. Erikoispalkinto on tunnustus, jonka raati voi halutessaan myöntää merkittävästä teosta museoalalla tai pitkäjänteisestä vaikuttamisesta museoalan kehittämiseksi.

Vuoden museo -palkintoa haki seitsemän museota, joista finaaliin valittiin kolme. Kahden palkitun lisäksi finalistipaikan ansaitsi rohkealla ja ainutlaatuisella seinättömän museon konseptillaan Lönnströmin taidemuseo Raumalta.

Joka toinen vuosi jaettava Vuoden viestintäteko -palkinto myönnettiin tänä vuonna Postimuseon Pienlehtiä ja punkpostia -näyttelyn viestinnälle. Palkintoa haki 12 museota, joista viisi valittiin finaaliin. Ensimmäistä kertaa jaetun Museokortin erikoispalkinnon voittivat Ateneumin taidemuseo Helsingistä ja Suomen käsityön museo Jyväskylästä. Museokortti jakoi palkinnon kahdelle eniten yleisöääniä saaneelle museolle.