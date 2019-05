Kolumni: Kassalla voi joutua kaivamaan paperit, vaikka juomassa ei voltteja ole juuri mehua enempää

Alkoholin myynnin valvonnan tarkoituksena on minimoida alkoholin haitat yhteiskunnalle. Hyvin vähän, jos ollenkaan, alkoholia sisältävien juomien haittoja on vaikea nähdä, mutta paperit on silti pyydettäessä kaivettava, kirjoittaa toimittaja Markku Uhari.