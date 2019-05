Puheenjohtajien pöydässä ei ole ollut veroja eikä ratoja – talouskeskusteluja käydään tänään iltaan asti

Helsinki

Kirsi Turkki

Hallitusneuvotteluja käyvien puolueiden, sdp:n, keskustan, vihreiden, vasemmistoliiton ja rkp:n puheenjohtajat aloittavat talouskeskustelun tänään kello 15. Rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson kertoi hetki sitten, että ainakaan hänen kalenterissaan ei ole tänään takarajaa keskustelun pituudelle.

– Emme ole vielä puhuneet taloudesta. Keskustelu alkaa tänään puheenjohtajien pöydässä. Puheenjohtajien talouskeskustelu alkaa klo 15.

Henriksson arvioi, että tänään käydään läpi talouden kuvaa ja tulevaisuuden näkymiä ja keskustellaan talouden raameista. Yksikään veroesitys tai infrahanke ei ole vielä ollut puheenjohtajien pöydällä.

Hallitusneuvotteluissa ovat olleet esillä erityisesti kolme junaratahanketta, tunnin juna Turkuun, Suomi-rata ja Itärata. Helsingin Sanomat kertoi torstaiaamuna, että seuraava hallitus aikoisi edistää kaikkia kolmea junarataa sekä korjata väyliä sadoilla miljoonilla euroilla.

Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan tunnin juna Turkuun maksaisi 1,6 miljardia euroa, Tampereelle kulkeva Suomirata 5,5, miljardia euroa ja Itärata 1,7 miljardia euroa. Pisimmällä hankkeista on tunnin juna Turkuun, koska se on jo aiemmin saanut 40 miljoonaa euroa suunnittelurahaa. Hankkeen konkreettinen suunnittelu on meneillään. Pisimmällä on hankkeeseen kuuluva Espoon kaupunkirata, jonka suunnittelu on jo valmis.

Rinteeltä ei yksityiskohtia väyläinvestointeihin aamun mediatapaamisessa herunut.

Rkp: Rahaa myös perustienpitoon

– Tässä vaiheessa on aivan liian aikaista sanoa täällä, että mitkä ovat ne hankkeet, jotka voivat tulla kysymykseen. Rkp:n kannalta on tärkeää, että katsotaan koko maan tarpeita ja kaikki tässä talossa olevat tietävät, että myös perustienpitoon tarvitaan paljon rahaa, Henriksson sanoi.

Edellinen Juha Sipilän (kesk) hallitus perusti Pohjolan Rautatiet -nimisen yhtiön edistämään ratahankkeita. Pohjolan Rautatiet - yhtiölle piti perustaa tytäryhtiötä, jotka olisivat kehittäneet ratahankkeita, mutta perustaminen keskeytyi, kun Sipilän hallitus erosi. Valtio antoi Pohjolan Rautatiet -yhtiölle Nesteen osakkeita, jotka se myi 105 miljoonalla eurolla.

Antti Rinne (sd) ei kommentoinut, voisiko tuleva hallitus jatkaa ratahankkeita Pohjolan Rautatiet -yhtiön pohjalta. Henriksson ei sulkenut pois hankeyhtiötä, mutta sanoi, että pitää katsoa erilaisia vaihtoehtoja.

Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto totesi torstaiaamuna, että nopeat rautatieyhteydet ovat vihreiden tavoitteiden ja ilmastotavoitteiden mukaisia, mutta yksittäisiin raideyhteyksiin hän ei ottanut kantaa. Hankeyhtiöt sopivat vihreille, mutta muitakaan ratkaisuja ei suljeta pois.

– Ollaan käyty keskustelua erilaisista muodoista infran rakentamiseksi, myös hankeyhtiöt ovat olleet esillä. Vihreillä ei ole kategoristra ei-kantaa millekään ratkaisulle, pitää katsoa, miten saadaan hankkeet nopeimmin liikkeelle. Tärkeä on puhua myös digi-infrasta koko maahan, Haavisto muistutti.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson sanoi, että hän ei voi kommentoida keskusteluja liikennehankkeista tarkemmin.

– Meidänkin toiveena vasemmistoliitossa on, että isoja panostuksia liikenneinfraan olisi mahdollista tehdä. Se on realismia, että ainakin yksi hanke saadaan käyntiin.

Anderssonin mukaan olisi loogista lähteä liikkeelle niistä hankkeista, jotka ovat suunnittelussa pisimmällä.

– Kannatan henkilökohtaisesti Turun rataa, mutta tämä on kokonaisuus, jota pitää katsoa. Turun rata on suunnittelussa pisimmällä ja Espoon kaupunkirata-osuus on käynnistettävissä nopealla aikataululla.

Keskusta ei kommentoi

Hallitusneuvotteluissa mukana oleva keskustaa ei ole median haastatteluissa näkynyt. Säätytalolle saapunut eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen totesi medialle vain, että kevät etenee. Keskustan vaiteliaisuus on herättänyt arvauksia puolueen sitoutuneisuudesta hallituksen muodostamiseen.

Keskusta asetti kymmenen kynnyskysymystä lähtiessään mukaan hallitusneuvotteluihin. Niihin kuuluu esimerkiksi soten toteuttaminen maakuntapohjalta. Talousasioissa keskustan kynnyskysymyksiä ovat muun muassa julkisen talouden tasapaino 2023 ja se, ettei yritysten verotusta kiristetä.