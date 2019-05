Rinne sai jälkitarkastuksessa täysin kunnossa olevan paperit – lupaa isoa loikkaa väylien rakentamiseen ja korjaukseen

Helsinki

Kirsi Turkki

Hallituksen muodostaja Antti Rinne (sd) kertoo käyneensä lääkärissä jälkitarkastuksessa vuodenvaihteen sairastumisensa takia. Rinne sairastui keuhkokuumeeseen Espanjan lomallaan ja sen jälkeen hänellä todettiin sepelvaltimon tukos, joka hoidettiin pallonlaajennusleikkauksella Suomessa. Rinne oli sairauslomalla helmikuun loppuun asti.

– Kävin lääkärissä jälkitarkastuksessa ja lääkäri totesi, että mä olen nyt kunnossa. Lääkäri totesi, että noin nopeaa toipumista sydänkohtauksesta hän ei ole nähnyt kertaakaan.

Rinne kertoo terveydentilastaan sdp:n puoluesihteerin Antton Rönnholmin Facebookissa jakamalla videolla. Rönnholm on taltioinut videon Rinteen ja Rönnholmin yhteisellä automatkalla Helsingin Säätytalolla pidettäviin hallitusneuvotteluihin torstaiaamuna.

Rinne kertoo myös, että tulevan hallituksen tarkoitus on tehdä iso loikka infrahankkeissa.

– Pannaan kuntoon pullonkaulat kuntoon, jotka estävät talouskasvua. Tämä hallitus jää historiaan siitä, että pannaan uusia infrahankkeita liikkeelle ja hoidetaan myös korjausvelkaa.

Hallitusneuvotteluissa ovat esillä erityisesti kolme junaratahanketta, tunnin juna Turkuun, Suomi-rata ja Itärata. Helsingin Sanomat kertoi torstaiaamuna, että seuraava hallitus aikoisi edistää kaikkia kolmea junarataa sekä korjata väyliä sadoilla miljoonilla euroilla.

Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan tunnin juna Turkuun maksaisi 1,6 miljardia euroa, Tampereelle kulkeva Suomirata 5,5, miljardia euroa ja Itärata 1,7 miljardia euroa. Pisimmällä hankkeista on tunnin juna Turkuun, koska se on jo aiemmin saanut 40 miljoonaa euroa suunnittelurahaa. Hankkeen konkreettinen suunnittelu on meneillään. Pisimmällä on hankkeeseen kuuluva Espoon kaupunkirata, jonka suunnittelu on jo valmis.

Rinteeltä ei yksityiskohtia väyläinvestointeihin aamun mediatapaamisessa herunut.

– En paljasta millaisia asioita on sovittu, katsotaan kokonaisuus rauhassa. Montakin hanketta voi laittaa käyntiin, mutta palataan niihin sitten, kun ollaan valmiita. Rinne rauhoitteli kiivaana käyvää liikennekeskustelua.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Liikennehankkeita käsitellään vasemmistoliiton euroedustajan ja entisen liikenneministerin Merja Kyllösen johtamassa Liikenneverkon kehittäminen ja ylläpitäminen -työryhmässä.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Anderssonin mielestä olisi loogista lähteä liikkeelle niistä ratahankkeista, jotka ovat suunnittelussa pisimmällä.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson sanoi, että hän ei voi kommentoida keskusteluja liikennehankkeista tarkemmin.

– Meidänkin toiveena vasemmistoliitossa on, että isoja panostuksia liikenneinfraan olisi mahdollista tehdä. Se on realismia, että ainakin yksi hanke saadaan käyntiin.

Anderssonin mukaan olisi loogista lähteä liikkeelle niistä hankkeista, jotka ovat suunnittelussa pisimmällä.

– Kannatan henkilökohtaisesti Turun rataa, mutta tämä on kokonaisuus, jota pitää katsoa. Turun rata on suunnittelussa pisimmällä ja Espoon kaupunkirata-osuus on käynnistettävissä nopealla aikataululla.

Edellinen Juha Sipilän (kesk) hallitus perusti Pohjolan Rautatiet -nimisen yhtiön edistämään ratahankkeita. Valtio antoi yhtiölle Nesteen osakkeita, jotka se myi 105 miljoonalla eurolla. Antti Rinne ei kommentoinut, voisiko tuleva hallitus jatkaa ratahankkeita Pohjolan Rautatiet -yhtiön pohjalta.

Lue myös:

HS: Hallitusohjelmassa laitetaan liikkeelle mittavat raideinvestoinnit – Nopea rata tulossa Turkuun, Tampereelle ja Itä-Suomeen