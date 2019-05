Täsmennys: Porin kerrostalopalossa palovahinkoja pääosin ullakkokerroksessa – poliisi kaipaa yleisön tietoja

Lounais-Suomen poliisi täsmentää arvioita porilaisen kerrostalon saamista palovahingoista eilen keskiviikkona riehuneessa tulipalossa. Uusimman tiedon mukaan talon ylin varsinainen asuinkerros eli 10. kerros on poliisin mukaan ilmeisesti pääosin säästynyt merkittäviltä palovahingoilta. Sen sijaan kerros on kärsinyt savu- ja vesivahinkoja. Palovahingot vaikuttavat rajoittuneen talon ullakkokerrokseen, jossa on myös asuintiloja.

Poliisi on aloittanut tapauksen tutkinnan. Onnettomuutta selvitetään palonsyyn tutkintana.

Tutkinnan turvaamiseksi taloon ei ole toistaiseksi pääsyä. Poliisi pyytää myös yleisön apua palon selvittämiseksi. Havainnot ja vihjeet asiasta voi ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi tai puhelimitse numeroon 050 4564963.

Porin keskustassa sijaitsevassa 10-kerroksisessa talossa syttyi tulipalo keskiviikkoiltana noin puoli kuuden aikoihin. Paloa sammutettiin läpi yön. Jälkiraivaus jatkuu vielä pitkään.

