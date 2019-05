Poliisi huolissaan uudesta kiristysilmiöstä: Rakennusyrityksiltä on vaadittu yhteensä satojatuhansia euroja kaavavalituksen perumisesta

kaikki on suhteellista

Kiristystä on niin monenlaista. Yllä kuvattu se tavanomainen ja alkukantaisin tapa kiristää. Valitus rakennusoikeuteen on jokaisen mahdollisuus, mutta etuja ei sen avulla valittaja voi vaatia.



Varsinkin lisä-ja täydennysrakentaminen aiheuttaa yleensä lähinaapureitten kiinteistöjen arvon alenemista. Juuri siksi he valittavat. Rahastahan silloinkin on kysymys. Valittaja ei vaadi suoranaista korvausta rakentamisesta,mutta valittaa säilytääkseen oman kiinteistönsä arvon. Useinkaan tällaiset valitukset eivät mene läpi oikeusasteissa. Rakennuslupa myönnetään, jolloin rakennusluvan saaneen kiinteistön arvo nousee usein huomattavastikin. Vastaavasti valittajan kiinteistön arvo saattaa romahtaa johtuen siitä haitasta, joka naapuriin rakentamisesta syntyy. Tätä arvon alenemaa ei korvaa kukaan, eikä vastaavasti luvan saaneen taloudellista etua kukaan voi vähentää, poistaa tai jakaa.

Tällaista arvojen siirtelyä syntyy lähes jokaisen rakennusluvan yhteydessä

Kaavoittaja, kunta, on rakennuslupia myöntäessään ikäänkuin edelläkuvatun kiristäjän asemassa. Kunta voi myöntää rakennusluvan, jolloin luvan hakijan omaisuuden arvo nousee ja vastaavasti haittaa kärsivän napurin kiinteistön arvo laskee.

Miettikääpä ihmiset tätä.Kiristääkö kunta vai jakaako se vain omaisuuksien arvoja?

