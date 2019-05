Suomen sijaintia ei ole huomioitu

Miten ihmeessä Suomen itsenäisyyden rahasto on annettu ilmastohysteria-politiikkan työkaluksi? Vaikka julkisen liikenteen käytön lisäämisessä, pyöräilyn ja jalankulun lisäämisessä, asuntojen energiatehokkuuden parantamisesa, fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämisessä sekä aurinko- ja tuulienergian käytössä ei ole mitään väärää, suhteellisuuden taju pitäisi säilyttää ja ottaa huomioon Suomen luonnonolosuhteet. Tietysti suomalaisten hiilijalanjälki on moninkertainen Intian ja Brasiliaan verrattuna, koska noissa tiheästi asutuissa maissa on paljon paremmat mahdollisuudet käyttää joukkoliikennettä ja koska ne sijaitsevat ilmastovyöhykkeellä, jossa taloja ei käytännöllisesti katsoen tarvitse lämmittää. Toki niissä asuntojen jäähdytyksen on arvioitu lisääntyvän, mutta se voidaan hoitaa lämpöpumpuilla, joiden tarvitsema sähkö voidaan tuottaa paikallisesti aurinkokennoilla vuoden ympäri. Mutta Suomessa talojen lämmittäminen ei onnistu aurinkokennoilla lokakuusta maaliskuuhun, ja tuulivoimalla kehitetyn sähkön saatavuus on satunnaista - jotta tuulivoimaa voitaisiin hyödyntää paremmin,, Suomen tarvittaisiin nykyistä paljon enemmän säätövoimaa. On outoa, että Sitrassa nähdään riskejä vain hiilensidonnan tekniikassa, mutta ei sähköautojen käytössä, vaikka sähköautojen tekniikka on pahasti keskeneräistä (akkujen pieni kapasiteetti on riittämätön suurimmassa osassa Suomea) eikä akkujen valmistuksessa tarpeellisten raaka-aineiden globaalisesta riittävyydestä ei ole takeita. Sitrassa luullaan epärealistosesti että sen ja EU:n suositteluilla ilmastonmuutos torjutaan, vaikka mm. Saksa ja Kiina jatkavat surutta fossiilisten polttoaineiden käyttöä.

