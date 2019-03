Puheenjohtajatentissä Sipilä ja Rinne pääsivät helpolla – vasta polttomoottoriautot kuumensivat väittelyn, jossa haastettiin vähän

Joonas Kuikka

Brittiparlamentin brexit-väittelyiden jälkeen suomalainen vaalikamppailu oli sivistynyttä, voisi jopa sanoa suoraan tylsää. Ylen vaalitentissä kohtasivat eduskuntapuolueiden puheenjohtajat. Tentti alkoi väittelystä sotesta. Nämä asiat nousivat esiin.

Sipilä sai läksytyksen toimitusministeristöstä

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) sai ripityksen tempustaan pyytää hallituksensa eroa vaalikauden lopulla. Jopa hallituskumppani kokoomuksen Petteri Orpo sanoi vetoa vaalitempuksi, kuten muutkin puheenjohtajat laajasti. Sipilää ripitys ei kuitenkaan hetkauttanut.

Rinteen terveys nostettiin esiin

Kannatusmittausten mukaan pääministeriksi suosikkina oleva Antti Rinne (sd.) joutui selvittämään vaaliväittelyssä terveydentilaansa ja olevansa kunnossa. Myös Sipilän keuhkoveritulppa ennen pääministerikautta käytiin läpi. Ministereiltä vaadittiin laajasti terveysselvityksiä. Rinne pysyi puolustuskannalla, eikä lähtenyt hyökkäyksiin. Hänet haastettiin eniten autokysymyksissä ja hävittäjien määrässä.

Ilmastokamppailussa ei kannata odottaa ihmeitä

Vaalipaneelin perusteella Suomen polttomoottoriautoilulla on laaja parlamentaarinen tuki. Ihmisiä ei pakoteta siirtymään sähköautoihin. Biopolttoaineilla on muun muassa keskustan, kristillisdemokraattien ja vasemmistoliiton tuki. Vain vihreiden Pekka Haavisto uskalsi haastaa polttomoottorien asemaa, mutta jäi yksin. Suomi siis käy ilmastotaistoon hyvin kotikutoisin konstein. Toki Sipilä ja Rinne muistivat Suomen mahdollisuudet akkuteollisuudessa. Kasvisruoan tarjoamiselle julkisessa palvelussa tuli tukea kaikilta muilta paitsi perussuomalaisten Jussi Halla-aholta ja sinisten Sampo Terholta. Muut olisivat valmiit lisäämään kasvisruoan osuutta.

Hävittäjiä 62, 64 vai 66?

Väittely hävittäjien määrästä oli absurdi. Tarjoukset on pyydetty 64:lle. Kaikki vasemmistoliiton pientä varausta lukuun ottamatta olivat sitä mieltä, että Hornetien suorituskyky korvataan täysimääräisesti, mutta se ei kaikkien mielestä tarkoita täyttä lukumäärää. Rinne takertui siihen, riittäisikö kuitenkin vähempikin määrä koneita, jos ne ovat parempia. Perussuomalaisten Jussi Halla-aho muistutti hieman naureskellen, että Horneteja on nyt 62 ehjänä. Sipiläkin sanoi "noin 64". Vain kokoomus ja rkp olisivat valmiit harkitsemaan Nato-jäsenyyttä.

Maakunnille laajaa tukea

Sotessa maakuntamalli tavalla tai toisella sai laajaa tukea halki puoluekentän. Myös vanhustenhoidon hoitajamitoitukselle tuli laajaa tukea. Sen rahamäärä arvioitiin monesta suusta noin 200 miljoonaksi euroksi vuodessa. Kun puheita kuuntelee, on ihme, miksi sotea ei saataisi yhteistuumin säädettyä käden käänteessä, niin vähän eroja suurista linjoista puolueiden välillä oli. Kokoomus olikin ainoa poikkeus maakuntamallin vastustajana ja laajan valinnanvapauden kannattajana.

Taistelu toisesta sijasta vaisua

Hallituspaikasta ja vaalien kakkossijasta kisaavat puolueet kokoomus, keskusta, vihreät ja perussuomalaiset haastoivat toisiaan aika niukasti. Orpo piikitteli välillä Sipilää, mutta muuten väittely oli varovaista. Perussuomalaiset ja vihreät eivät ollenkaan nokitelleet toisiaan, vaikka somessa huuto on jatkuvaa.

Loppuarvio

Yhdeksän puheenjohtajan tentti on hidastempoinen varsinkin ensimmäisen tunnin aikana. Dialogia ei syntynyt puoluejohtajien kesken ja haastaminen on vaikeaa. Ei haastamiseen ole ollut monella haluakaan. Toisen tunnin aikana tunnelma lämpeni, ja puheenvuorojen päälle kuultiin jo välihuutoja. Valtapeli on avattu varovaisesti.