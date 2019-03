Eduskunnan portailla tapahtuu: Viime viikolla kiipeiltiin – nyt rappusilta löytyy 700 paria pikkulasten kenkiä

Anita Simola

Eduskunnan portailla käy vilske.

Reilu viikko sitten eduskunnan edessä oli ilmastomuutoksen jarruttamista vaativa mielenilmaisu, joka äityi siihen, että aktivistit kiipesivät talon pylväitä pitkin ylös. Episodi poiki rikosilmoituksen ja uudistuksia eduskunnan turvallisuuteen. Eduskunnan mukaan kiipeilyssä rikottiin raja, jonka yli ei saa mennä.

Torstaina samaisilla rappusilla nähtiin huomattavasti rauhanomaisempi tempaus, joka kulki nimellä kenkätalkoot.

Talkoiden iskulause oli Ei enää leikkirahaa.

Ohikulkijat jäivät ihmettelemään valtavaa pikkulasten kenkämäärää portailla.

– Mukana on 700 kenkäparia, jotka olemme saaneet lahjoituksena eri puolilta pääkaupunkiseutua tempaukseemme. Tämän jälkeen lahjoitamme kengät hyväntekeväisyyteen. Suurin osa niistä on erittäin hyväkuntoisia, kenkätalkoiden äiti, Agnes Menyhart kertoo.

Mitä kengät symbolisoivat?

– Ne kertovat, että kyse on oikeista lapsista. Mielestämme varhaiskasvatus on kriisissä. Halusimme tuoda päiväkotien todellisuuden päättäjien rappusille, jolloin he eivät voi sulkea silmiään varhaiskasvatuksen ongelmilta, Menyhart toteaa.

Tempaus on päiväkoti-ikäisten lasten vanhempien ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten yhteinen ponnistus.

– Lasten etujen ajaminen on kaikkien asia, ei vain tiettyjen järjestöjen, hän perustelee.

Menyhart ja tempauksen toinen puuhaäiti Satu Sahla korostavat, että lapsen etu on jäänyt tehostamisen jalkoihin. Lapset ja henkilökunta voivat tämän seurauksena huonosti.

– Helsingin yliopistossa viime keväänä tehty pilottitutkimus osoitti, että alaa rasittaa henkilökunnan jatkuva vaihtuvuus ja kuormittuneisuus. Yli puolet alan ammattilaisista harkitsee alan vaihtoa. Tällä on kauaskantoiset seuraukset. Palkkaus on henkilökunnan pysyvyyden kannalta yksi oleellisimmista asioista, he pohtivat.

Ryhmä vaatimus on saada resursseja varhaiskasvatukseen, jotta ryhmäkoot, henkilöstömitoitus ja palkka vastaisivat laatutavoitteita.

Ryhmällä on pitkä vaatimuslista. Siinä on mukana muun muassa valvonta, joka on pantava kuntoon.

– Valvonta ei voi olla ennalta ilmoitettujen, kerran vuodessa tehtävien valvontakahvien varassa.