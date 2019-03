Lukioon ja ammatilliseen koulutukseen haki yhteishaussa yli 72 000 nuorta

Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen yhteishaku on päättynyt. Yhteishaussa oli 72 100 hakijaa. Perusopetuksen päättäviä heistä oli 57 680.

Ensisijaisista hakijoista 51 prosenttia haluaa ammatilliseen koulutukseen ja 49 prosenttia lukioon.

Koko maassa on tarjolla noin 38 000 lukiopaikkaa, joista noin 2 800 on ruotsinkielisissä koulutuksissa. Lukioihin haki 35 090 nuorta. Luku on 950 enemmän kuin vuonna 2018.

Aloituspaikkoja ammatillisessa koulutuksessa on tarjolla 42 000, joista 1 950 on ruotsinkielisissä koulutuksissa. Ammatilliseen koulutukseen haki puolestaan ensisijaisesti noin 36 970 hakijaa eli noin 690 hakijaa vähemmän viime vuoteen verrattuna. Peruskoulupohjaiseen ammatilliseen koulutukseen haki yhteishaussa 34 670 hakijaa. Aloituspaikoista 4 600 on varattu lukion suorittaneille. Näitä opiskelupaikkoja tavoittelee noin 2 300 abia tai aiemmin lukion suorittanutta.

Ammatillisen koulutuksen suosituimmat opintoalat ovat pysyneet ennallaan. Suosimmat alat ovat sosiaali- ja terveysala, ajoneuvo- ja kuljetustekniikka, liiketalous ja kauppa, arkkitehtuuri ja rakentaminen, sähkö- ja automaatiotekniikan ala sekä kauneudenhoitoala.