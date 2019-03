Yhä useampi ostaa take away -tuotteita

Take away -tuotteiden ostajien määrän kasvaa tasaisesti, kertoo Taloustutkimuksen Take away 2018 -tutkimus. Yhdeksän kymmenestä suomalaisesta on ostanut take away -tuotteita viimeisen vuoden aikana.

Enemmistö on hankkinut niitä vain itselleen, mutta vajaa puolet myös muille, lähinnä puolisolle. Tuotteita ostetaan etenkin lounaaksi ja päivälliseksi. Aamiaiseksi, välipalaksi ja yöpalaksi ostaneiden osuudet ovat kuitenkin kasvussa.

Valtaosa syö tuotteet kotona, mutta puolet vastaajista syö tuotteita myös liikkeellä ollessaan esimerkiksi autossa, junassa tai bussissa.

Terveellisyyden painoarvo on laskenut take away -tuotteita ostettaessa. Suolan ja hiilihydraattien määrää pohtii aiempaa harvempi take away -valinnoissaan.

Sen sijaan aiempaa useampi kiinnittää huomiota pakkauksen ympäristöystävällisyyteen.