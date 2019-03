Metsät ottavat nykyisin ilmakehästä 20–30 prosenttia ihmisten tuottamasta hiilidioksidista – pystyvätkö siihen myös jatkossa?

Ossi Rajala

Metsien hiilinielut sekä hakkuiden ja puutuotteiden ilmastovaikutukset olisi jokaisessa maassa analysoitava päätöksenteon tueksi. Näin sanoo arvostettu kanadalainen metsätutkija Werner Kurz.

– Metsät ottavat nykyisin ilmakehästä 20–30 prosenttia ihmisten tuottamasta hiilidioksidista. Kuivatun puun painosta puolet on hiiltä. Pystyvätkö metsät jatkamaan hiilen sitomista? Se riippuu siitä, miten metsiä hoidetaan, Kurz sanoo.

Mikä sitten olisi oikea tapa hoitaa metsiä?

– Siihen ei ole yhtä oikeata mallia. Metsät eivät ole kaikkialla maailmassa samanlaisia. Tropiikissa metsät kasvavat joka päivä, mutta esimerkiksi Suomessa kasvukausi on paljon lyhyempi. Toisaalla metsät palavat herkemmin ja hyönteistuhojen yleisyys vaihtelee, mikä on otettava hakkuusuunnitelmissa huomioon. Maakohtaisesti olisi optimoitava, mikä on ilmastolle hyödyllisintä, Kurz sanoo.

Kurz korostaa, että myös metsien hyödyntäminen palvelee tietyissä tapauksissa ilmastonmuutoksen torjuntaa. Näin käy, jos puu korvaa ympäristölle haitallisempia tuotteita.

– Esimerkiksi teräs ja betoni aiheuttavat päästöjä. Kestävässä puurakentamisessa puu varastoi hiiltä pitkäksi aikaa. Myös nämä ilmastovaikutukset on analysoitava ja otettava huomioon.

Kurz ottaisi huomioon myös sen, että aiheuttaako tietyn metsäalueen säästäminen hakkuita muualla.

– Ilmastolle on haitallisempaa, jos puuta kaadetaan joka tapauksessa kauempana sahoista ja sellutehtaista siten, että puu on kuljetettava pitkä matka.

Metsät auttavat ilmastotyössä, mutta niitä ei saa käyttää tekosyynä sille, ettei fossiilisten polttoaineiden käyttöä leikata, Werner Kurz sanoo.

Ilmastonmuutoksen torjunnan pääpainon on myös Kurzin mukaan oltava fossiilisten polttoaineiden käytön ja sitä kautta päästöjen vähentämisessä.

Suomessakin on käyty ajoittain tunteikasta keskustelua siitä, kuinka paljon tai vähän metsiä saa hakata. Kurz painottaa, että päätösten olisi niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa perustuttava tutkittuun tietoon.

– Suomessa on hoidettu metsiä hyvin ja Luonnonvarakeskus tekee ansiokasta tutkimustyötä. Yhteiskunnassa on samalla keskusteltava siitä, että mitä metsiltä halutaan. Ovatko metsät suojeltuja vai talous-, poro- tai sienimetsiä. Kaikki eivät saa kaikkea, vaikka poliitikot herkästi niin lupaavat, Kurz sanoo.

Ihmisen toiminnalla on väistämättä vaikutusta luontoon. Surullinen esimerkki tästä on viime perjantaina julkistettu tieto siitä, että Suomen luonnon köyhtyminen on jatkunut.

Metsissä erityisesti monet lintulajit, hyönteiset ja sammaleet ovat ahtaalla hakkuiden takia.

– Luonnon monimuotoisuuden suojelun on oltava mukana ilmastotyössä. Hakkuiden seuraukset on tunnistettava. Ihmisten on kuitenkin käytettävä luonnonvaroja. Ihmisiä on maapalolla jo seitsemän miljardia ja sillä on vaikutuksensa.

– Sekin on ongelmallista, jos maanviljelijöitä ajetaan pelloiltaan metsittämisen takia. Ruokatuotantoakin tarvitaan.

Tästä päästäisiin sujuvasti siihen, että lihan tuotanto vaatii paljon enemmän maa-alaa kuin kasvien tuotanto. Liha kulutuksen vähetessä globaalisti maatalousmaata voisi vapautua metsittämiseen. Se on kuitenkin toisen tunteikkaan keskustelun paikka.