Turun Sanomissa tiistaina julkaistu mielipidekirjoitus suomalaisesta yliopistokulttuurista on herättänyt keskustelua. Kirjoitusta on epäilty tekaistuksi. Tekstissä kritisoitiin suomalaista yliopistolaitosta rakenteellisesta rasismista.

Kirjoitus lähetettiin toimitukseen sähköpostitse. Turun Sanomat ei ole onnistunut tavoittamaan tekstin kirjoittajaa. On syytä epäillä, että kirjoitus on tehty väärän nimen turvin. Tästä johtuen mielipidekirjoitus on nyt poistettu verkosta.