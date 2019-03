Hallituksen kaatuminen kuoppasi myös eläinsuojelulain uudistuksen

Vast: Sivistysvaltiossa on eläimilläkin oikeudet

Taitaa ne "nuoret ja valistuneet" olla aika marginaalinen ryhmä vaikka valtamedia yrittääkin muuta uskotella. Ja suhteellista on tuo valistuneisuuskin. Mitä valistunutta on siinä, että kasvatetaan väkiluku niin suureksi, että syntyy kaikenlaisia ongelmia? Kyllä 5 miljoonaa suomalaista tähän maahan mahtuu ja voi hyvillä mielin syödä täällä kasvatettua lihaa. Jos jossakin muualla on päätetty kasvattaa maan väkiluku niin korkeaksi, että ei enää voida syödä lihaa, niin hoitakoot itse ongelmansa.