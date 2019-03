Eduskunta sinetöi tiedustelulait yksimielisesti – siviili- ja sotilastiedustelun keinot lisääntyvät

pässit kaalimaan vartioina

täs maassa noi viranomaiset ei kauheemmin oo osannu valvoo toistensa tekemisiä ja niitten vastuut on miten on. ei oo kauheen korkee usko et poliisi ei rupeis käyttään näitä järjestelmällisesti koko kansaan. vähän niinkuin passien biotunnisteet, alkuun lupailtiin että niitä ei poliisit saa käyttää , seuraavaksi ruvettiin ehdotteleen vakaviin rikoksiin ja nyt on väläytelty että passien biotunnisteet tulis poliisin perustyökaluksi

