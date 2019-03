Selvitys: Ammattiliittoihin kuuluminen laskenut alle 60 prosentin

Vast: työtävieroksuvilla lisäjäseniä?

Vai voisiko akiivimallin vastustaminen johtua siitä, että aktiivimalli ei työllistä? Olen onneksi töissä nyt, mutta pitkäaiaikaistyöttömyydestäkin kärsinyt.



Voin luvata että jos työtöntä ei kiinnosta, häntä ei tulla saamaan työsuhteeseen näennäisillä tempuilla. 3 kpl minuutissa kirjoitettua työhakemusta ja mahdolliselle diipadaapakurssille osallistuminen takaavat sen että tuet jatkuvat.



Jos työtön jo hakee töitä, ei minimiraja työhakemuksille/kk vaikuta tähän mitenkään. Myöskään työkkärin hölypölykurssit tai cv-netti eivät ainakaan itseäni auttaneet. Toki jos esimerkiksi cv:n käsite on hakusessa, kursseista voi saada hyvää potkua. Suurimmalle osalle ei ole.



Aktiivimallin ideana on todistaa että hallitus on vaikuttanut työllisyyteen. Tämä potkiskelu ei vaan vaikuta. Oikeasti työllisyyteen on vaikuttanut maailmankaupan vahvistumisen tuoma talouskasvu, johon Sipilän hallituksella ei ole ollut osaa eikä arpaa.



Selvästi aktiivimallin ajatus uppoaa kansanosaan jonka mukaan työttömät ovat loiseläjiä, joten toimiva pr-liike tämä on. Toivon vain että kannattajatkin pohtisivat aktiivimallia, sen tavoitteita ja vaikutusta, loogisesti eikä puoluelasit silmillä.