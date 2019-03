Kansalaisaloite vaatii 5G-tukiasemien kieltämistä säteilyn vuoksi

Oksat pois

Tomtomin GPS:n turvallisuusohjeissa mainittu, että EU:n SAR-säteilyrajojen takia ei gepsi saisi olla käytön aikana alle 20 cm päässä ihmisistä (http://download.tomtom.com/open/manuals/new_GO/html/en-gb/index.htm#Exposurelimits.htm). No tämä on sinänsä jo hassu asia, sillä gepsi on vastaanotin, ei säteilyn lähde, mutta jatketaas...

Kivesten säteilynkesto on 1/20 osa kehon tavanomaisesta säteilytasosta - säteilyopin joltain kurssilta jäi mieleen.

Säteilylähteen säteilytaso kasvaa toisessa potenssissa käänteisesti etäisyyden pienentyessä. Etäisyyden pienentyessä 4-osaan 20 cm:stä - mikä on tavanomainen kännykän sijainti taskussa - 5 cm päähän kiveksistä, söteilytaso 16 kertaistuu.

Eli jos olisi tomtomi taskussa, niin

16 x 20 = 320 kertaisesti ylittyisi EU:n Sar-viitearvot. Mutta kun ei siellä ole Tomtomi, vaan GPS:n lisäksi siellä on

-GSM,

-Edge,

-WCDMA,

-LTE,

-Bluetooth,

-Wifi,

-lisäksi joissain malleissa FM-lähetin ja ehkä NFC:kin, ja nyt olisi tulossa 5G.

Kännyköissä on nykyään megakokoiset akut, mutta silti joka ilta laitettava latautumaan.

Nuorten miesten kivessyövät yleistyneet varsinkin Pohjoismaissa radikaalisti.

