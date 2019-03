Ministeri Saarikko suomii terveysjättejä: "Haaskalla etsimässä välistävetoja" – Rajoituslaki tulee pitää voimassa uuteen soteen asti, Saarikko sanoo

Helsinki

Petteri Lindholm

Sote-palveluiden ulkoistamista rajoittava laki tulee pitää voimassa niin kauan, että tuleva eduskunta saa sote-uudistuksen valmiiksi, linjaa toimitusministeristön perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.).

– Rajoittamislakia tulisi jatkaa siihen asti, kunnes meillä on voimassa oleva uusi sote-ratkaisu, Saarikko sanoo Lännen Medialle.

Saarikko arvioi, että tuleva hallitus voi saada uuden sote-mallin voimaan 2–4 vuodessa. Pahimmillaan sama aika saattaa kuitenkin kulua pelkässä uuden soten valmistelussa, Saarikko lisää.

– Aikataulu riippuu siitä, kuinka lähellä uusi malli on nykyisen hallituksen valmistelemaa mallia.

Keskustan toive on, että vastuu sote-palveluiden järjestämisestä säilyy tulevassa mallissa maakunnilla samalla tavalla kuin nykyisen hallituksen sote-mallissa.

Myös kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo kommentoi sote-ulkoistuksia rajoittavaa lakia sunnuntaina.

– Sote-ulkoistuksia rajoittava laki on pidettävä ehdottomasti voimassa siihen asti kunnes koko maahan on saatu kestävät linjaukset tulevaan. Terveysyritysten on nyt hillittävä puheitaan, Orpo kirjoitti Twitterissä.

Saarikko lähetti sunnuntaiaamuna kovasanaisen mediatiedotteen vastineeksi sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavien yritysten vaatimukselle, että ulkoistuksia rajoittava laki pitää kumota.

Kuntien sote-palveluiden ulkoistamisia rajoittava laki säädettiin vuonna 2016, jotta kunnat eivät solmi sopimuksia yksityisten terveysfirmojen kanssa ennen kuin vastuu palveluiden järjestämisestä siirtyy maakunnille.

Laki määrää, että kuntien ja terveysfirmojen välisiin laajempiin sopimuksiin sisältyy ehto, jonka mukaan sopimus voidaan irtisanoa korvauksetta, kun palveluiden järjestäminen olisi siirtynyt maakunnille.

Mehiläisen toimitusjohtaja Janne-Olli Järvenpää ja Pihlajalinnan toimitusjohtaja Joni Aaltonen esittivät kantansa lain kumoamisesta eilen lauantaina eli vain päivä sen jälkeen, kun sote- ja maakuntauudistus oli tullut tiensä päähän ja hallitus jättänyt eropyyntönsä tasavallan presidentille.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Laki tehtiin sitä varten, että kun maakunnat ottavat vastuun sote-palveluista, väliaikana rajoitetaan kuntien oikeutta päättää asioistaan. Kun malli pantiin vessasta alas, ei rajoituksille ole perusteita”, Pihlajalinnan Aaltonen sanoi Helsingin Sanomille.

Saarikko kumoaa terveysyhtiöiden väitteen.

Laissa ei Saarikon mukaan kirjata, että ulkoistuskielto koskisi nimenomaan maakuntia. Maakuntien sijaan laki puhuu kunnista ja yleisemmin tahosta, jolla on vastuu palveluiden järjestämisestä, joten laille on perusteet, vaikka maakuntia ei perustetakaan.

Saarikon mielestä yhtiöiden "malttamattomat vaatimukset osoittavat käsittämättömän huonoa yhteiskunnallisen ilmapiirin lukutaitoa ja tilannetajua". Tiedotteessaan Saarikko luonnehti yritysten ulostuloa vasta kuopatun soten "haudoilla tanssimiseksi".

– Terveysjätit ovat haaskalla etsimässä välistävetoja ja pikavoittoja, vaalikampanjamatkalta tavoitettu Saarikko sanoo puhelimessa.

Uhkana on Saarikon mukaan se, että sopimukset yksityisten yritysten kanssa sitovat palveluiden järjestäjiä, kun sote-uudistusta otetaan käyttöön.

– Jos nykyiset järjestäjät nyt osaoptimoisivat ja tekisivät omia ratkaisujaan, olisi hankalaa kehittää tulevan sote-järjestelmän kokonaisuutta, palveluketjuja sekä yksityisten palveluntuottajien ja julkisen sektorin yhteistyötä.

Saarikko sanoo ymmärtävänsä taloudellisessa ahdingossa olevien kuntien halua yksityistää palveluita, mutta nykyisessä tilanteessa on hänen mukaansa edettävä kokonaisuudistuksen ja tulevan mallin ehdoilla.

Yksityiset terveysfirmat pyrkivät Saarikon mielestä käyttämään kuntapäättäjien rahapulaa edukseen.