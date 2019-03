Berliinissä nousi kohu suomalaisoluita myyvästä kapakasta, jonka osaomistaja Pekka Kääriäinen on entisten SS-miesten apuyhdistyksen aktiivi

Vast: Olemmeko hölmöjä ja uskomme?

No mikä Sinun mielestäsi olisi sovelias määrä muistamista? Saako Kääriäinen esimerkiksi viedä kukkia isänsä haudalle? Totuus on, että eiväthän nuo nuoret pojat silloin tienneet mitä on edessä, "aatteen miehiä" oli todella harvassa, Suomea kun luulivat puolustavansa. Muistetaanhan sisällissodan molempia osapuoliakin väriin katsomatta ja jopa venäläisiäkin muistomerkein ja kunnianosoituksin.



Se, etteivätkö he muka siellä paikan päällä joutuneet todistamaan raakuuksia on sitten kokonaan toinen juttu. Se on suunnilleen yhtä uskottavaa kuin että tsunami huuhtoo tuhat turistia mereen, mutta 200 suomalaista jää edelleen rannalle tönöttämään. Näinhän meille Tapanina 2004 uskoteltiin, kun "suoria todisteita" ei ollut. Eivät näet vastanneet puhelimeen.