Keskustan ryhmänjohtaja Kaikkonen kutsuu eduskuntaryhmien puheenjohtajat koolle tiistaiksi – Ehdottaa, että hallitus jatkaa toimitusministeristönä

Hannamari Ahonen

Suurimman eduskuntaryhmän keskustan ryhmänjohtaja Antti Kaikkonen on kutsunut kaikkien eduskuntaryhmien puheenjohtajat ja pääsihteerit koolle eduskuntaan ensi tiistaiksi. Perustuslakiin viitaten Kaikkonen kutsuu eduskuntaryhmät hallituksen muodostamista koskevaan neuvotteluun.

Kaikkonen kutsuu ryhmät neuvotteluun, koska pääministeri Juha Sipilän (kesk) hallitus erosi perjantaina. Tasavallan presidentti pyysi hallitusta jatkamaan toimitusministeristönä.

– Tulen ehdottamaan eduskuntaryhmille, että nykyinen hallitus jatkaisi toistaiseksi toimitusministeristönä. Perustelen tätä eduskuntavaalien läheisyydellä. Arvioni mukaan tässä tilanteessa ei ole edellytyksiä aloittaa hallitusneuvotteluja poliittisen hallituksen muodostamisesta, Kaikkonen sanoo tiedotteessaan.

Toimitusministeristö jatkaa, kunnes vaalien jälkeen uusi hallitus on muodostettu perustuslain määrittelemällä tavalla.

Kaikkonen kertoo keskustelleensa asiasta tasavallan presidentin Sauli Niinistön kanssa ja prosessista on myös konsultoitu oikeuskansleria.

Ensi viikko on eduskunnan viimeinen täysi viikko ennen vaalitaukoa. Maanantaina eduskunnan toisessa käsittelyssä on muun muassa kaivoslain, työaikalain ja kalastuslain muuttaminen. Tiistaina ensimmäisessä käsittelyssä on muun muassa lakialoite laiksi kansanedustajain eläkelain muuttamisesta ja ainoassa käsittelyssä esitys tämän vuoden lisätalousarvioksi. Keskiviikkona ja perjantaina eduskunnassa on äänestyksiä ja perjantaina suuri valiokunta on koolla.

Torstaina eduskunnassa käydään palautekeskustelut valtioneuvoston liikuntapoliittisesta selonteosta ja tietopolitiikkaa ja tekoälyä koskevasta selonteosta.