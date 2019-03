"Kapteeni ajaa laivan karille ja pakenee ensimmäisenä" – Väyrynen vertaa Sipilää Italian rannikolla karille ajaneen loistoristeilijä Costa Concordian kapteeniin

Vast: Valitettavaa !

Juuri näin. Kepu pettää aina ja Väyrynen on yksi niistä jotka ovat kyseisen lauseen takana. Mutta kuten Väyrysen on koko Keskustan aika ohi. Maailma on muuttunut ja Keskusta ei vastaa enää siihen huutoon. Sehän oli maakuntauudistuksen tarkoitus kepulla. Että edes pieni osa varsinkin pohjoissuomesta olisi heidän vallassa. Muu maa ei enää heitä äänestä. Sipilä veti niitin arkkuun. Kepu pettää aina.

