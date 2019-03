Sipilä vertasi sotea putkiremonttiin – "Remontin aikana tulee pölyä ja moni haluaisi siirtää sitä eteenpäin, niin kuin oppositio on tehnyt"

Marjo Oikarinen

Keskustan puheenjohtaja, pääministeri Juha Sipilä ei yön yli nukuttuaankaan kadu hallituksen eroa. Näin hän kertoi lauantaiaamuna Ylen Ykkösaamussa.

Sipilä totesi toimittaja Pirjo Auviselle, että hallituksen eroaminen tuntuu olevan politiikan toimittajille "sellaista kulttuuria, johon näköjään ei ole totuttu".

– On poikkeuksellista tässä poliittisessa ympäristössä, että tehdään näin kovia päätöksiä. Itselleni on ollut selvää, että tämä on vastuullista toimintaa.

Sipilän mukaan kansalaisilta tuli heti perjantaina paljon positiivista palautetta. Vaalityö jatkuu entiseen tapaan, mutta hän ei aio olla ehdolla ensi vuonna keskustan puheenjohtajaksi, jos vaalitulos on yhtä heikko kuin viimeaikaiset kannatusmittaukset.

Sote-uudistusta Sipilä vertasi useaan kertaan putkiremonttiin.

– Sote on valtavan iso asia. Vertaisin sitä taloyhtiön putkiremonttiin. Remontin aikana tulee pölyä ja moni haluaisi siirtää sitä eteenpäin. Näin on oppositio tehnyt koko kauden ajan. Lait ovat olleet jo pitkään eduskunnassa, osa kaksi vuotta.

– Tämä putkiremontti pitää pystyä Suomessa tekemään. Nyt osoittautui, ettei ole päätöksentekokykyä. Meidän pitää saada uudistukset valmiiksi, hoitoketjut valmiiksi ja myös kuntien tilanne selkiytettyä.

Vielä alkuvuoden ajan Juha Sipilällä oli parta. Soten kaatuminen oli hänelle iso pettymys ja peiliin katsomisen paikka, mutta hän toivoo työn jatkuvan siitä, mihin nyt jäätiin.

Eilinen päivä on vielä pettymyksenä mielessä, mutta Sipilä sanoi, ettei kadu. Sote-parta lähti, kuten hän lupasi, kun sote-uudistus on hänen osaltaan ohi.

Sipilä kertoi keskustelleensa presidentti Sauli Niinistön kanssa jo edellisenä iltana.

– Kerroin vähän tuntojani. Kävin läpi sote-tilannetta ison joukon ihmisiä kanssa. Tajusin, että maaliin ei päästä, aika loppuu kesken. Presidentti oli aluksi yllättynyt, mutta kyllä hän ymmärsi tilanteen. Tämähän oli pääministerin päätös

Hän myönsi, että presidentin luota lähti soten osalta epäonnistunut pääministeri, joka onnistui työllisyyden nostamisessa, talouden tasapainottamisessa ja verojen keventämisessä, mutta ei tavoitteista suurimmassa, sote-uudistuksessa.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Edellisestä kokonaisen hallituksen yllätyserosta on 37 vuotta. Auvinen muistutti, että ero tuli yllätyksenä myös hallituskumppaneille. Oliko päätös siitä keskustan vai Sipilän?

– Päätös oli minun. Keskustelin siitä totta kai Petteri Orpon ja Sampo Terhon kanssa. He ymmärsivät logiikkani ja tuntevat minut niin hyvin, että osasivat odottaa tätä.

– Ei tässä kenellekään uutta pitäisi olla. Olen puhunut tulos tai ulos -tilanteesta. Ajoitus ei ollut riippuvainen siitä, ovatko vaalit lähellä vai kaukana, vain siitä, milloin sote todettiin kaatuneeksi.

– Minulla oli täsmälleen kaksi vaihtoehtoa: ei ole mahdollisuutta jatkaa tai todeta pettymys ja jatkaa loppuun asti. Jos en olisi eronnut, olisi kysytty, miksi en eroa.

Sipilä sanoi, ettei lähde syyttelemään ketään ja pääministeri viime kädessä kantaa vastuun. Hänestä sote-uudistus olisi kuitenkin tullut valmiiksi, jos aikaa olisi ollut vähän enemmän. Hänestä perustuslain vastaisiin kohtiin kiinnitettiin kyllä huomiota.

– Perustuslaki on koko ajan tulkintaa. Koko ajan on kuunneltu parhaita asiantuntijoita.

Toimitusministeristö pystyy Sipilän mukaan hoitamaan kaikki asiat, jotka eteen tulevat. Hän vakuutti, että sdp:n puheenjohtajan Antti Rinteen ei tarvitse olla huolissaan valmistautumisesta EU-puheenjohtajuuteen, vaan asioiden valmistelua pystytään jatkamaan.

Vaikka toimitusministeristöllä ei ole oikeutta tuoda uusia esityksiä, Sipilä kertoi, että esimerkiksi Isis-taistelijoita koskeva asia valmistellaan samoin kuin tähänkin saakka ja eduskunta on päätöksentekokykyinen.

Julkiselle taloudelle soten kaatuminen merkitsee Sipilän mielestä sitä, että kustannusten kasvun hillintä siirtyy eteenpäin.

– Ulkoistustoiminta yksityiselle sektorille tulee lisääntymään. Tällä on vakavat seuraukset.

– Rahaa on käytetty 200–300 miljoonaa rahaa, mutta ei se hukkaan ole mennyt. Lähden siitä, että jatkossa käytetään sitä työtä, jota olemme tehneet, ja saadaan varsin nopeasti valmista aikaiseksi.