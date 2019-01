Telia hyvästelee lankapuhelut historiaan tänä vuonna – "Ei kannata enää ylläpitää"

Joonas Kuikka

Teleoperaattori Telia lopettaa lankapuhelinverkkonsa toiminnan vuoden 2019 aikana. Jatkossa Telian asiakkaat voivat soittaa ainoastaan matkapuhelinverkossa.

– Kyseessä on sata vuotta vanha piirikytkentätekniikka. Sitä ei kannata enää ylläpitää, sanoo Telian teknologiajohtaja Jari Collin Lännen Medialle.

Lankapuhelinverkon ylläpitäminen on Telian mukaan jo pitkään perustunut vanhoista laitteista otettuihin varaosiin.

Telian erityispiirre on se, että lankapuhelinverkko sijaitsee enimmäkseen haja-asutusalueella. Tähän vaikuttaa Teliaa edeltäneen Soneran tausta valtiollisena yhtiönä, jolla oli velvoite laajentaa lankaverkkoa syrjäseuduille.

Telialla on nykyisin 30 000 lankapuhelinliittymää, joista suurin osa on yritysliittymiä. Kuluttajaliittymiä on enää joitakin tuhansia enimmäkseen Itä- ja Pohjois-Suomessa.

Telian lankaliittymien sulkeminen alkaa kesällä 2019 ja päättyy vuoden loppuun mennessä. Suomessa lankapuhelinliittymiä on edelleen esimerkiksi Elisalla ja DNA:lla, vaikka nekin markkinoivat verkkosivuillaan asiakkaille korvaavaa mobiililiittymää.

Telian lankapuhelinverkon kuparikaapelia käytetään edelleen esimerkiksi laajakaistaliittymissä, mutta puheluissa se ei enää toimi ensi vuonna.

Jari Collin kertoo, että jokaisen lankapuhelinasiakkaan kanssa keskustellaan hänelle sopivasta ratkaisusta, kun lankapuhelinliittymän sulkemisaika lähestyy.

– Joka asiakas kontaktoidaan ja tilanteen mukaan tarjotaan ratkaisua, hän sanoo.

Collinin mukaan halukkaille on tarjolla sellaisiakin laitteita, jotka näyttävät lankapuhelimelta, mutta käyttävät mobiiliverkkoa. Myös vanha lankapuhelinnumero on mahdollista säilyttää mobiililiittymässä.

Lisäksi erityispalveluita käyttävien lankapuhelinasiakkaiden uusiin ratkaisuihin kiinnitetään huomiota. Näitä ovat muun muassa turvapuhelimet, kuulo- ja näkövammaisten erikoislaitteet, hälyttimet ja valvontakamerat.

Telia aikoo järjestää esittelytilaisuuksia niissä kaupungeissa, joissa on eniten lankapuhelinasiakkaita.

Suomessa on tällä hetkellä Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliiton FiComin mukaan 352 000 lankapuhelinliittymää, joista noin 39 prosenttia eli 136 000 on kotitalouksissa. Vielä kymmenen vuotta sitten lankapuhelinliittymien määrä oli yli 1,5 miljoonaa.

Lähes jokaisella suomalaisella on jo matkapuhelin. Yli 80 prosentilla suomalaisista oli vuonna 2017 älypuhelin.

Telian verkossa lankapuheluiden määrä ja puhutut minuutit ovat laskeneet vähintään viidenneksellä joka vuosi.